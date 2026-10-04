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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer sufre herida de bala en Bayamón

El caso fue reportado en horas de la noche del sábado

4 de octubre de 2026 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Según la investigación de la Policía, los hechos tuvieron lugar frente a un negocio ubicado en el sector Sabana del barrio Dajaos, en Bayamón.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía, desde la noche de ayer, en Bayamón.

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Los hechos fueron reportados frente a un negocio ubicado en el sector Sabana, del barrio Dajaos.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 8:40 p.m.

Al responder, las unidades de la Policía encontraron que una mujer de 25 años había sido baleada.

De inmediato, no se precisó la gravedad de su condición de salud ni detalles adicionales del incidente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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