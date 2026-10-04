Mujer sufre herida de bala en Bayamón

Una mujer fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía, desde la noche de ayer, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados frente a un negocio ubicado en el sector Sabana, del barrio Dajaos.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 8:40 p.m.

Al responder, las unidades de la Policía encontraron que una mujer de 25 años había sido baleada.