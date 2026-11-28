Una treintena de manifestaciones discurrieron en Francia este sábado para protestar contra la violencia contra las mujeres, las principales en ciudades como París, Lyon o Marsella.

Las movilizaciones se convocaron al hilo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, pero dan a la vez continuidad a las protestas que se han venido convocando desde octubre cada sábado (unidas a huelgas y manifestaciones también entre semana) por distintos motivos de descontento social, como la pérdida de poder adquisitivo.

Por ello, las manifestaciones venían impulsadas por organizaciones feministas, pero también por sindicatos y por organizaciones como los chalecos amarillos.

En París, foco principal de las movilizaciones, se dieron dos manifestaciones distintas con miles de personas, una desde la plaza de la República y hasta la de Nación y otra desde el Panteón hasta la plaza de Italia.

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La primera la impulsaba el colectivo feminista Nous Toutes, mientras que la segunda estaba organizada por el de Grève féministe (Huelga feminista).

La división en el seno del feminismo respondió al distinto foco que los colectivos impulsores buscaban dar a la protesta.

La primera, que contó con la presencia de los chalecos amarillos y la de sindicatos de estudiantes, buscaba enfatizar la lucha contra “la violencia de género, social y de Estado”,

La segunda, respaldada por los principales sindicatos franceses, reivindicaba el fin de la violencia contra las mujeres y exigía la aprobación de la proposición de ley integral contra las violencias sexistas y sexuales hacia las mujeres y los niños.