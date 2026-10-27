Buscan a dos sospechosos de hurtar más de $1,500 en tienda en Bayamón
Los hechos habrían ocurrido el 9 de octubre
27 de octubre de 2026 - 11:41 AM
27 de octubre de 2026 - 11:41 AM
La Policía solicitó ayuda ciudadana para identificar y entrevistar a dos hombres sospechosos de apropiarse de aproximadamente $1,566 en mercancía de la tienda Sephora, ubicada en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.
Según el informe de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando los individuos presuntamente llegaron al establecimiento y supuestamente se llevaron los artículos sin pagar.
La investigación está a cargo de agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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