Buscan a dos sospechosos de hurtar más de $1,500 en tienda en Bayamón

La Policía solicitó ayuda ciudadana para identificar y entrevistar a dos hombres sospechosos de apropiarse de aproximadamente $1,566 en mercancía de la tienda Sephora, ubicada en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón.

Según el informe de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 9 de octubre, cuando los individuos presuntamente llegaron al establecimiento y supuestamente se llevaron los artículos sin pagar.