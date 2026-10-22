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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Distrito de Convenciones se asigna un nuevo nombre: Harbor District

La “identidad de marca” cubre desde Bahía Urbana hasta los terrenos frente al agua que la agencia aún no ha redesarrollado, en Miramar

22 de octubre de 2026 - 7:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Verónica Ferraiuoli presentó la nueva identidad de marca Harbor District. En la foto, uno de los banderines desplegados a las afueras del Centro de Convenciones. (Xavier Araújo)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Aunque retiene su nombre oficial, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico lanzó este jueves una nueva identidad para agrupar las iniciativas y desarrollos desde Bahía Urbana, en la isleta de San Juan, hasta los terrenos junto al agua que la agencia aún no ha redesarrollado, en Miramar.

Harbor District, porque la Bahía de San Juan nos conecta. Queremos proyectar un distrito, integrado, moderno y dinámico”, anunció la directora ejecutiva de la Autoridad, Veronica Ferraiuoli, en conferencia de prensa.

Esa conexión será literal para peatones y ciclistas, una vez se complete el proyecto en curso de crear un paseo para caminar, correr o rodar toda esa ruta, incluso con la construcción de un paseo marítimo de 1,140 pies de largo a la altura de Puerta de Tierra.

El proyecto, que incluye mejoras a la Avenida Fernández Juncos, accesos peatonales y manejo del tendido eléctrico, se financia con $130 millones de la Cartera de Inversión en Desarrollo Económico (IPG, en inglés), uno de los programas de la asignación de fondos federales de recuperación (CDBG-DR).

Las obras están a cargo de una entidad afiliada a la desarrolladora nativa Interlink, que también adelanta proyectos de inversión privada en parcelas del Distrito en Puerta de Tierra, se informó.

“Vamos a tener un recorrido seguro desde el Distrito hasta la Isleta del Viejo San Juan”, auguró Ferraiuoli.

La marca de Harbor District, que se desplegó en banderines a las afueras del Centro de Convenciones, donde Ferraiuoli recibió a la prensa, irá acompañada del eslogan “work, play, live” (“trabajar, disfrutar, vivir”), anunció la funcionaria.

Ferraiouli explicó que con estos tres verbos resumen en lo que se ha convertido el Distrito, que ya tiene múltiples lugares de trabajo, un eje de entretenimiento en expansión y un componente de vivienda, con proyectos de lujo como Opus Miramar y One Distrito.

Abierta aún a propuestas

La funcionaria repasó que, como ya le había indicado a El Nuevo Día en agosto, la Autoridad está actualmente en un proceso competitivo de propuestas para seleccionar los proyectos de inversión privada que mejor encajen con la visión que tienen para los terrenos pendientes de redesarrollo en el Distrito.

“Queremos parques, espacios públicos. Tenemos el fortín de Miraflores, que es un espacio histórico bien importante. Necesitas que esa área se preserve y hay limitación de qué se puede construir por el espacio aéreo”, finalizó.

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Distrito de Convenciones de Puerto RicoCentro de Convenciones de Puerto RicoBahía UrbanaVerónica FerraiuoliDistrito TMobile
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
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Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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