Tenía armas, municiones y dinero: arrestan a un prófugo a nivel federal en Humacao

Steven Carrasco Hernández, de 36 años, quien era buscado como prófugo federal por un caso de narcotráfico, fue arrestado hoy por agentes de la División de Drogas de Humacao durante un allanamiento en una residencia del barrio Cataño, camino Isabelo, en dicho municipio.

Según el informe preliminar, en la intervención de la Policía de Puerto Rico, los agentes ocuparon un arma de fuego, municiones, cargadores y dinero en efectivo, por lo que el caso será consultado con la Fiscalía de Humacao para determinar la posible radicación de cargos.

La Uniformada aseguró que el arresto se produjo como parte de los planes de trabajo de la Policía de Puerto Rico, bajo la dirección del superintendente Joseph González, exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

El arresto fue realizado en Humacao. (Suministrada)

Había quedado libre bajo fianza en 2020

Documentos del expediente judicial federal indican que, en noviembre de 2020, el juez magistrado federal Bruce J. McGiverin emitió una orden de arresto contra Carrasco Hernández y otros dos individuos. Posteriormente, el caso fue consolidado con otro proceso judicial.

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Sin embargo, durante una vista de detención celebrada el 16 de noviembre de ese año mediante videoconferencia, el tribunal determinó que podía quedar en libertad bajo una fianza de $10,000 sin garantía asegurada, sujeta a la aprobación de una tercera persona responsable de supervisarlo.

Como parte de las condiciones impuestas, el tribunal ordenó arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pruebas de detección de drogas y tratamiento, según lo determinara necesario la Oficina de Probatoria de Estados Unidos.

Durante aquella vista, la defensa solicitó que se le permitiera permanecer en libertad bajo condiciones, mientras que el gobierno federal pidió que continuara detenido. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal estableció las condiciones para su liberación.

Posteriormente, Carrasco Hernández fue hallado culpable y se le sentenció a 10 años en prisión y otros cinco años bajo probatoria por el delito de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas que fueron transportadas en una embarcación, según el expediente.