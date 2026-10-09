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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan carjacking a mano armada en una gasolinera de Caguas

El incidente ocurrió a eso de las 3:14 a.m. de la madrugada del jueves

9 de octubre de 2026 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas están a cargo de la pesquisa. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Autoridades policíacas investigan, desde la madrugada de este viernes, a eso de las 3:14 a.m., un carjacking ocurrido en el garaje EcoMaxx, en el kilómetro 20.9 de la carretera 172, en Caguas.

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De acuerdo a un informe preliminar, el perjudicado indicó que, luego de estacionarse en el lugar, “dos individuos se bajaron de una guagua Hyundai Tucson color vino y mediante intimidación y amenaza con arma de fuego, lo despojaron de su auto Kia Rio color gris del año 2023, con número de tablilla KGO-074″.

Los individuos abandonaron el lugar sin causarle daño físico al querellante.

Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas están a cargo de la pesquisa.

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