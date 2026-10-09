Reportan carjacking a mano armada en una gasolinera de Caguas

Autoridades policíacas investigan, desde la madrugada de este viernes, a eso de las 3:14 a.m., un carjacking ocurrido en el garaje EcoMaxx, en el kilómetro 20.9 de la carretera 172, en Caguas.

De acuerdo a un informe preliminar, el perjudicado indicó que, luego de estacionarse en el lugar, “dos individuos se bajaron de una guagua Hyundai Tucson color vino y mediante intimidación y amenaza con arma de fuego, lo despojaron de su auto Kia Rio color gris del año 2023, con número de tablilla KGO-074″.

Los individuos abandonaron el lugar sin causarle daño físico al querellante.