Reportan carjacking a mano armada en una gasolinera de Caguas
El incidente ocurrió a eso de las 3:14 a.m. de la madrugada del jueves
9 de octubre de 2026 - 6:33 AM
9 de octubre de 2026 - 6:33 AM
Autoridades policíacas investigan, desde la madrugada de este viernes, a eso de las 3:14 a.m., un carjacking ocurrido en el garaje EcoMaxx, en el kilómetro 20.9 de la carretera 172, en Caguas.
De acuerdo a un informe preliminar, el perjudicado indicó que, luego de estacionarse en el lugar, “dos individuos se bajaron de una guagua Hyundai Tucson color vino y mediante intimidación y amenaza con arma de fuego, lo despojaron de su auto Kia Rio color gris del año 2023, con número de tablilla KGO-074″.
Los individuos abandonaron el lugar sin causarle daño físico al querellante.
Agentes adscritos al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas están a cargo de la pesquisa.
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