Hallan cuerpo baleado de un hombre debajo de puente en Las Piedras

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, una muerte violenta reportada debajo del puente de la carretera 183, en Las Piedras.

Según un informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de motora en el lugar antes mencionado.

“Al llegar, los uniformados localizaron en el suelo el cuerpo de un hombre, al lado de una motora marca Kymco, modelo Kwang Yang, año 2006. Este fue identificado por un familiar como Luis C. Carrasquillo Fontánez, de 32 años y vecino del lugar, quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte”, lee el texto.