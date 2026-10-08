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La Policía solicita ayuda para localizar a hombre de 72 años reportado como desaparecido en Guánica

Ramón Ramos Guzmán fue visto por última vez el martes cuando salió de su residencia

8 de octubre de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramón Ramos Guzmán, de 72 años, quien fue visto por última vez en la barriada Esperanza, en Guánica, el 6 de octubre. (Suministrada por la Policía )
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía busca a un adulto mayor de 72 años que fue visto por última vez el martes, 6 de octubre, en horas de la mañana, cuando salió de su residencia en la calle 3 de la barriada Esperanza, en Guánica.

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El hombre, identificado como Ramón Ramos Guzmán, fue reportado como desaparecido por su sobrina, Waleska Santiago Ramos.

Ramos Guzmán fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cinco pulgadas (5′5″) y un peso de 125 libras. Tiene ojos marrones y cabello negro con canas. Según la Policía, es una persona sorda y no habla.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo verde oliva, pantalón largo negro y tenis color crema.

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la búsqueda.

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Breaking NewsGuánicaPersona desaparecidaPolicía de Puerto RicoPonceCIC
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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