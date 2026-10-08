La Policía solicita ayuda para localizar a hombre de 72 años reportado como desaparecido en Guánica
Ramón Ramos Guzmán fue visto por última vez el martes cuando salió de su residencia
8 de octubre de 2026 - 3:38 PM
8 de octubre de 2026 - 3:38 PM
La Policía busca a un adulto mayor de 72 años que fue visto por última vez el martes, 6 de octubre, en horas de la mañana, cuando salió de su residencia en la calle 3 de la barriada Esperanza, en Guánica.
El hombre, identificado como Ramón Ramos Guzmán, fue reportado como desaparecido por su sobrina, Waleska Santiago Ramos.
Ramos Guzmán fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y cinco pulgadas (5′5″) y un peso de 125 libras. Tiene ojos marrones y cabello negro con canas. Según la Policía, es una persona sorda y no habla.
Al momento de su desaparición, vestía una camiseta tipo polo verde oliva, pantalón largo negro y tenis color crema.
Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la búsqueda.
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