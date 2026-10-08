Hallan cuerpo en estado de descomposición en una residencia de Hato Rey
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa
8 de octubre de 2026 - 10:32 AM
8 de octubre de 2026 - 10:32 AM
El cuerpo en estado de descomposición de un hombre fue hallado este jueves por la mañana en una residencia de la calle Borgoña, cerca del embalse San José, en Hato Rey, informó la Policía.
Según la información preliminar, el hallazgo se reportó a eso de las 8:39 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa.
Al llegar a la residencia, los agentes localizaron el cadáver. La Uniformada no precisó la identidad del hombre y, al momento, se desconocen las circunstancias que rodean su muerte.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan asumieron la investigación junto al fiscal Félix Rivera.
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