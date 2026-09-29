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Lindsay Clancy regresa al tribunal: ¿habrá un segundo juicio por el crimen de sus hijos?

Esta es la primera vez que vuelve a la corte desde que el proceso judicial concluyó el 4 de septiembre sin un veredicto

29 de septiembre de 2026 - 11:17 AM

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Lindsay Clancy regresó este martes al tribunal. (Greg Derr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lindsay Clancy regresó a los tribunales este martes para una vista que podría ayudar a determinar si enfrentará un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos pequeños.

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Fue la primera vez que Clancy regresó al tribunal desde que su juicio inicial terminó el 4 de septiembre con un jurado sin veredicto. Un juez declaró el juicio nulo luego de que el jurado quedara dividido 11-1 a favor de absolver a Clancy de los cargos de asesinato.

Clancy, una exenfermera de parto y alumbramiento, nunca negó haber matado a sus hijos, pero su abogado argumentó que padecía una rara condición conocida como psicosis posparto, que se encontraba delirante y que no era responsable de sus actos.

Los fiscales reconocieron que Clancy, de 36 años, tenía problemas de salud mental que incluyeron meses de tratamiento y una estadía en un hospital psiquiátrico, pero sostuvieron que sabía lo que hacía cuando estranguló a los niños y luego intentó suicidarse en 2023.

De hecho, la defensa de Clancy presentó varias mociones que podrían ser atendidas este martes.

El abogado de defensa Kevin Reddington y la acusada Lindsay Clancy escuchan al juez William Sullivan hablar con el jurado luego de declarar nulo el juicio, en el tribunal de Plymouth, Massachusetts. El juez William Sullivan indica que declararía nulo el juicio antes de cambiar de decisión y darle una hora al abogado de defensa de Lindsay Clancy para presentar una apelación, luego de que el jurado informara que no podía llegar a un veredicto. El abogado de defensa Kevin Reddington, al centro, sale del tribunal mientras periodistas y agentes del orden público lo acompañan tras la anulación del juicio por asesinato contra Lindsay Clancy.
1 / 23 | Lindsay Clancy: las imágenes de un juicio que terminó sin veredicto. El abogado de defensa Kevin Reddington y la acusada Lindsay Clancy escuchan al juez William Sullivan hablar con el jurado luego de declarar nulo el juicio, en el tribunal de Plymouth, Massachusetts. - Greg Derr

Han solicitado al juez que absuelva a Clancy o desestime el caso penal, en lugar de celebrar un nuevo juicio. Entre otros argumentos, sostienen que el juez debió expulsar al único jurado que favorecía una condena por asesinato, después de que el presidente del jurado se quejara de que este se negaba a escuchar las instrucciones legales sobre la duda razonable.

El jurado, Michael Desronvil, ha dicho a través de su abogado que no tenía dudas sobre su posición. Desronvil declaró brevemente el lunes en un video para el programa “Hannity”, de Fox News, que “todo el enfoque ha estado sobre mí, pero queremos volver a poner el foco en los tres angelitos”, en referencia a los niños.

La defensa también solicitó al juez que investigue la veracidad de las respuestas del jurado en un cuestionario que los posibles miembros del jurado completaron antes de que comenzara el juicio, así como sus respuestas durante el interrogatorio realizado por el juez un día antes de que terminara el proceso. También pidió investigar si violó las reglas del tribunal al utilizar un teléfono celular durante las deliberaciones.

La vista del martes también podría revelar si los fiscales solicitarán llevar a Clancy nuevamente a juicio. Los fiscales pueden optar por repetir el proceso por cargos de asesinato en primer grado, solicitar un nuevo juicio únicamente por cargos menores, incluido asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, o retirar completamente el caso.

En documentos judiciales presentados el lunes, los fiscales reiteraron sus argumentos de que existía suficiente evidencia para condenar a Clancy.

Después de que se declarara nulo el juicio, el fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, dijo a los periodistas que su objetivo siempre había sido “hacer justicia por esos tres pequeños bebés”.

Los fiscales sostuvieron que Clancy actuó deliberadamente cuando estranguló con bandas de ejercicio a Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan Clancy, de 8 meses. Afirmaron que ella ideó una manera de sacar a su esposo de la casa el 24 de enero de 2023, enviándolo a buscar medicamentos para uno de sus hijos y la cena para la familia.

El juicio, transmitido por internet, generó un gran interés público y llamó la atención sobre la salud mental de las madres después del parto. Alrededor de una docena de simpatizantes de Clancy, muchos vestidos de rosa, permanecieron el martes frente al tribunal a la espera de su llegada.

El abogado de Clancy sostuvo que ella no debía enfrentar responsabilidad penal debido a la psicosis posparto, una rara enfermedad mental relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que ocurren después del parto.

Clancy continúa acusada de asesinato y se espera que permanezca internada en un hospital psiquiátrico hasta que se resuelva su caso. Quedó paralizada de la cintura hacia abajo después de saltar desde una ventana del segundo piso tras estrangular a sus hijos.

Clancy podría haber sido sentenciada a cadena perpetua si hubiera sido declarada culpable de asesinato. Si hubiera sido absuelta, el juez podría haber ordenado su internamiento en un centro de salud mental.

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