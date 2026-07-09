Escuela de Yabucoa destaca la importancia de las abejas con su colmena escolar

En un salón del segundo nivel de la Escuela Segunda Unidad Rogelio Rosado Crespo, en Yabucoa, un cajón de madera y vidrio de varios pies de altura alberga una colmena, protagonista del proyecto “Bees in Action”.

La iniciativa, que pretende resaltar la importancia de las abejas como polinizadores y servir de laboratorio de ciencias, involucra a todo el plantel, desde el kínder hasta el octavo grado, informó la directora escolar, Yamilis Roldán Fontánez.

El salón, que estaba en desuso, fue habilitado para el proyecto. Ahora cuenta con el cajón de madera y vidrio que sirve como exhibidor de la colmena y permite a los estudiantes observar cómo viven estos insectos sociales. “Podemos ver a las abejas zumbando y dando vueltitas. Así le dicen a sus hermanas dónde hay comida”, mostró Roldán Fontánez. “Unas abejas hacen miel, otras salen a buscar el néctar y otras alimentan a las abejitas que nacen de los huevos que pone la reina”.

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“Vemos que esta colmena empezó a hacer miel y que ha hecho panales nuevos. Si se ve brilloso es que hay néctar; si vemos colores anaranjados dentro de las celdas, estamos viendo polen”, detalló.

El aula también tiene: una mesa informativa con los instrumentos que usa el apicultor, pancartas con información sobre las abejas y los polinizadores, así como todo lo necesario para que los maestros puedan dar clases allí.

El salón que sirve de sede del proyecto “Bees in Action”, de la Escuela Segunda Unidad Rogelio Rosado Crespo, en Yabucoa, también tiene: una mesa informativa con los instrumentos que usa el apicultor y pancartas con información sobre las abejas y los polinizadores. (Suministrada)

Roldán Fontánez informó que el proyecto empezó hace tres años. Cuando ella comenzó a trabajar como directora del plantel, la maestra de Ciencias, Karen Cintrón, le contó que tenía un proyecto sobre la importancia de los polinizadores, que son seres vivos que llevan el polen de una flor a otra, lo que facilita la reproducción de las plantas y la producción de semillas y frutos que sirven de alimento a animales y humanos.

“La maestra me dijo: ‘Tenemos el exhibidor, pero no la colmena’. Así que fui a la Escuela de Apicultura del Este, tomé clases para aprender a trabajar con la colmena y me certifiqué como apicultora. También contactamos a un apicultor de Yabucoa, que viene a la escuela y nos ayuda”, contó la directora.

Luego, habilitaron el salón y colocaron la colmena en el exhibidor. Para financiar el proyecto, informó que la escuela cuenta con subvenciones de dos organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos: The Bee Cause Project, que les ayuda económicamente a mantener la colmena; y Whole Kids Foundation, que aporta dinero para el huerto escolar.

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El huerto, ubicado en el patio del plantel, tiene varios cajones donde los estudiantes siembran ají, cilantrillo, cebollines, pepinos, berenjena, culantro y plantas con flores. Es parte de “Bees in Action” porque las flores brindan alimento a las abejas, que entran y salen del exhibidor por un tubo que da hacia afuera del salón. Como las ventanas del aula tienen rejillas metálicas, las abejas no entran al salón.

Comunidad escolar en acción

“Un día al mes trabajamos el tema con toda la escuela. En el periodo de salón hogar se les ofrece información sobre la importancia de las abejas como polinizadoras, la biología de la abeja, su cuidado y se dedica tiempo a la siembra”, explicó Roldán Fontánez.

Agregó que también se orienta a los estudiantes acerca de qué hacer en caso de ser picados por abejas en el plantel, que cuenta con una enfermera.

Yamilis Roldán Fontánez, quien es directora de la Escuela Segunda Unidad Rogelio Rosado Crespo, en Yabucoa, y apicultora, muestra a los alumnos el exhibidor con la colmena de abejas. (Suministrada)

Aunque todos los alumnos reciben la información y en algún momento van al salón de las abejas junto a sus maestros, hay estudiantes específicos que utilizan la colmena para sus proyectos de feria científica. Otros niños van a actividades, con una mesa informativa sobre “Bees in Action”, a orientar a la comunidad acerca de la importancia de las abejas.

Además, el plantel recibe a estudiantes de otras escuelas, a quienes se les habla sobre los polinizadores y se les da un recorrido donde pueden ver el huerto y el exhibidor con la colmena.

Roldán Fontánez resaltó que, gracias al proyecto, los estudiantes aprenden sobre agricultura, biología, el método científico y hasta empresarismo, ya que grupos de nivel intermedio vendieron parte de la cosecha y otros productos durante una feria agrícola.