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Balacera deja un hombre muerto y otro herido en San Sebastián

La Policía no precisó la condición de la persona herida

9 de julio de 2026 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 251 asesinatos en lo que va de este año, 18 más que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre murió y otro resultó herido tras una balacera que es investigada por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en San Sebastián.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 p.m., en la calle Flamboyán, de la urbanización El Culebrina.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, la Policía localizó a dos hombres, que presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo “Posteriormente, uno de los heridos falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas”, indica el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Enrique Vargas Faris, de 33 años y residente de San Sebastián.

“El segundo hombre permanece bajo atención médica, aunque se desconoce su condición actual”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del área de Aguadilla, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 251 asesinatos en lo que va de este año, 18 más que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosSan SebastiánHeridos de balaBalaceras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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