Balacera deja un hombre muerto y otro herido en San Sebastián

Un hombre murió y otro resultó herido tras una balacera que es investigada por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en San Sebastián.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 p.m., en la calle Flamboyán, de la urbanización El Culebrina.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, la Policía localizó a dos hombres, que presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo “Posteriormente, uno de los heridos falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas”, indica el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Enrique Vargas Faris, de 33 años y residente de San Sebastián.

“El segundo hombre permanece bajo atención médica, aunque se desconoce su condición actual”, agregó el comunicado de la Uniformada.

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Agentes adscritos a la División de Homicidios del área de Aguadilla, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.