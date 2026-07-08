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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Orden de arresto en Santurce termina con hombre baleado y sargento del DCR lesionado

El incidente ocurrió esta mañana en los predios del condominio Plaza Inmaculada

8 de julio de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la intervención, las autoridades presuntamente tuvieron que repeler una agresión a tiros. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre buscado por las autoridades resultó herido de bala y un sargento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) terminó lesionado este miércoles durante un intercambio de disparos mientras agentes diligenciaban una orden de arresto en un condominio de Santurce.

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Según información preliminar de la Policía, oficiales adscritos al precinto de Barrio Obrero fueron alertados esta mañana sobre disparos en los predios del condominio Plaza Inmaculada, localizado en la avenida Juan Ponce de León.

De acuerdo con la Uniformada, personal de la Unidad de Arrestos del DCR, con apoyo de agentes del Negociado de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía, se encontraban en el lugar para diligenciar una orden de arresto contra un individuo cuya identidad no ha sido divulgada.

Durante la intervención, las autoridades, presuntamente, abrieron fuego tras recibir disparos durante la ejecución de la orden de arresto.

La Policía indicó que el hombre buscado resultó herido de bala en uno de sus hombros y, posteriormente, fue puesto bajo custodia tras entregarse a las autoridades.

El individuo fue transportado a un hospital del área. Al momento, se desconoce su condición.

En medio del incidente, un sargento del DCR también resultó lesionado. La Uniformada no precisó el alcance de sus lesiones, pero su condición fue descrita como estable.

Las autoridades no han precisado, por el momento, contra quién iba dirigida la orden de arresto ni por qué delito era requerido el individuo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSanturceDepartamento de Corrección y RehabilitaciónHeridos de balaAvenida Juan Ponce de León
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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