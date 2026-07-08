Orden de arresto en Santurce termina con hombre baleado y sargento del DCR lesionado

Un hombre buscado por las autoridades resultó herido de bala y un sargento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) terminó lesionado este miércoles durante un intercambio de disparos mientras agentes diligenciaban una orden de arresto en un condominio de Santurce.

Según información preliminar de la Policía, oficiales adscritos al precinto de Barrio Obrero fueron alertados esta mañana sobre disparos en los predios del condominio Plaza Inmaculada, localizado en la avenida Juan Ponce de León.

De acuerdo con la Uniformada, personal de la Unidad de Arrestos del DCR, con apoyo de agentes del Negociado de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía, se encontraban en el lugar para diligenciar una orden de arresto contra un individuo cuya identidad no ha sido divulgada.

Durante la intervención, las autoridades, presuntamente, abrieron fuego tras recibir disparos durante la ejecución de la orden de arresto.

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La Policía indicó que el hombre buscado resultó herido de bala en uno de sus hombros y, posteriormente, fue puesto bajo custodia tras entregarse a las autoridades.

El individuo fue transportado a un hospital del área. Al momento, se desconoce su condición.

En medio del incidente, un sargento del DCR también resultó lesionado. La Uniformada no precisó el alcance de sus lesiones, pero su condición fue descrita como estable.