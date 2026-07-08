Mujer agrede a otra con un mapo y ahora enfrenta cargos en San Juan
Los hechos habrían ocurrido el 6 de julio en el condominio Sabana Village, en Río Piedras
8 de julio de 2026 - 4:01 PM
8 de julio de 2026 - 4:01 PM
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra una mujer de 64 años que presuntamente agredió, con un mapo, a otra de 63 años en hechos ocurridos el 6 de julio.
Según la Policía, la perjudicada realizaba labores de pintura en la acera del estacionamiento de visitantes del condominio Sabana Village, en la calle Juan Peña Reyes, en Río Piedras.
De acuerdo con la Uniformada, el área se encontraba cerrada al público. En ese momento, la imputada, identificada como Nilsa Febus Febus, presuntamente traspasó el área restringida, le profirió palabras soeces a la querellante y la golpeó en la espalda con un mapo.
Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó cargos por portación y uso de arma blanca.
La togada halló causa para arresto y le fijó a Febus Febus una fianza de $15,000, la cual no prestó, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.
La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.
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