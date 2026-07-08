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“Trabajo de brujería” por TikTok: mujer alega que perdió $4,500 tras ser estafada

Al negarse a enviar más dinero, la perjudicada indicó que comenzó a recibir mensajes amenazantes

8 de julio de 2026 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La perjudicada alegó que la persona le indicó que debía enviar $500 para iniciar el trabajo solicitado. (Ashley Landis)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 48 años denunció ante la Policía ser víctima de un esquema de fraude y amenazas luego de contactar, mediante la red social TikTok, a una persona a quien le solicitó un supuesto “trabajo de brujería”.

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Según la querella radicada el martes en el precinto de Caimito, la perjudicada alegó que la persona le indicó que debía enviar $500 para iniciar el trabajo solicitado.

La mujer realizó el pago mediante el servicio Trans Union y, posteriormente, envió otros $4,000 a través de la misma agencia.

Según la Uniformada, durante la comunicación, la víctima también proveyó su dirección a los presuntos estafadores. Sin embargo, al negarse a enviar más dinero, comenzó a recibir mensajes amenazantes.

La querellante indicó a las autoridades sentirse preocupada e intimidada por la situación, por lo que teme por su seguridad.

La agente Elizabeth Orta investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTikTokfraudeCaimitoFraudesCIC
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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