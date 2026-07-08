“Trabajo de brujería” por TikTok: mujer alega que perdió $4,500 tras ser estafada
Al negarse a enviar más dinero, la perjudicada indicó que comenzó a recibir mensajes amenazantes
8 de julio de 2026 - 2:41 PM
8 de julio de 2026 - 2:41 PM
Una mujer de 48 años denunció ante la Policía ser víctima de un esquema de fraude y amenazas luego de contactar, mediante la red social TikTok, a una persona a quien le solicitó un supuesto “trabajo de brujería”.
Según la querella radicada el martes en el precinto de Caimito, la perjudicada alegó que la persona le indicó que debía enviar $500 para iniciar el trabajo solicitado.
La mujer realizó el pago mediante el servicio Trans Union y, posteriormente, envió otros $4,000 a través de la misma agencia.
Según la Uniformada, durante la comunicación, la víctima también proveyó su dirección a los presuntos estafadores. Sin embargo, al negarse a enviar más dinero, comenzó a recibir mensajes amenazantes.
La querellante indicó a las autoridades sentirse preocupada e intimidada por la situación, por lo que teme por su seguridad.
La agente Elizabeth Orta investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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