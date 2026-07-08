“Trabajo de brujería” por TikTok: mujer alega que perdió $4,500 tras ser estafada

Una mujer de 48 años denunció ante la Policía ser víctima de un esquema de fraude y amenazas luego de contactar, mediante la red social TikTok, a una persona a quien le solicitó un supuesto “trabajo de brujería”.

Según la querella radicada el martes en el precinto de Caimito, la perjudicada alegó que la persona le indicó que debía enviar $500 para iniciar el trabajo solicitado.

La mujer realizó el pago mediante el servicio Trans Union y, posteriormente, envió otros $4,000 a través de la misma agencia.

Según la Uniformada, durante la comunicación, la víctima también proveyó su dirección a los presuntos estafadores. Sin embargo, al negarse a enviar más dinero, comenzó a recibir mensajes amenazantes.

La querellante indicó a las autoridades sentirse preocupada e intimidada por la situación, por lo que teme por su seguridad.