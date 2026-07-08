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La Academia de la Policía graduó a 698 nuevos agentes

Entre los graduandos se encuentran agentes estatales, municipales y de reingreso

8 de julio de 2026 - 3:13 PM

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Esta es la primera clase graduanda de agentes durante la administración de la gobernadora Jenniffer González. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Con el redoble de los tambores militares marcharon, este miércoles, la Academia de la Policía graduó a 698 nuevos agentes durante la ceremonia oficial celebrada en el Coca-Cola Music Hall, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar.

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Durante los actos de graduación de las clases 235A, 235B y 236A, estuvieron presentes el superintendente de la Policía, Joseph González, la gobernadora Jenniffer González y la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

En total, los graduados, que fluctúan entre las edades de 18 y 46 años, incluyen 584 agentes estatales, 93 municipales y 21 de reinstalación y reingreso. Se indicó que 49 agentes municipales laborarán en Mayagüez; seis en Juana Díaz; dos en Utuado; ocho en San Germán; nueve en Manatí; dos en Vieques; tres en San Lorenzo; cuatro en Vega Baja; cuatro en Camuy y seis en Vega Alta.

Esta es la primera clase graduanda de agentes durante la administración de González.

Se indicó que, aunque la ceremonia representó el cierre formal de la formación académica, la mayoría de los nuevos agentes estatales ya había sido certificada previamente por el superintendente como parte de una política administrativa dirigida a agilizar su incorporación al servicio público.

“Esta iniciativa permitió que, una vez completaran los adiestramientos requeridos en la Academia de la Policía, comenzaran de inmediato a ejercer funciones como agentes bajo la mentoría de personal experimentado, devengando desde ese momento el salario correspondiente a su rango”, indicó González.

“Hoy celebramos mucho más que una graduación. Celebramos la decisión de estos hombres y mujeres de dedicar su vida al servicio de Puerto Rico. La mayoría ya patrulla nuestras calles, responde a emergencias y protege a nuestras comunidades”, añadió.

El superintendente destacó que la política de mentoría ha acelerado la entrada de nuevos agentes al servicio activo sin comprometer la calidad de su preparación.

Asimismo, González explicó que, como parte de la transformación del proceso de reclutamiento, la Policía implementó una nueva escala salarial competitiva y modernizó varios de sus requisitos de ingreso para ampliar las oportunidades de quienes desean servir.

Entre los cambios se encuentran la autorización del uso de barba y de tatuajes visibles, siempre que cumplan con las normas institucionales, así como la flexibilización de los criterios relacionados con el consumo previo de cannabis, el cual ya no constituye un impedimento automático para ingresar a la agencia y se evalúa conforme a la política vigente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAcademia de la PolicíaCoca Cola Music HallJoseph GonzálezCentro de Convenciones de Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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