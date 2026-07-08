¿Créditos contributivos para atender la sobrepoblación animal? Esto propuso la senadora Roxanna Soto Aguilú
Las medidas fueron radicadas al cierre de la sesión, por lo que su evaluación quedó pendiente para agosto
8 de julio de 2026 - 3:02 PM
8 de julio de 2026 - 3:02 PM
Un proyecto que concedería un crédito contributivo no reembolsable a médicos y clínicas veterinarias que realicen esterilizaciones gratuitas certificadas de perros y gatos realengos, abandonados o rescatados fue presentado por la senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú, como parte de un paquete legislativo dirigido a atender la sobrepoblación animal.
“Cada procedimiento de esterilización responsable puede prevenir camadas no planificadas, reducir el abandono, disminuir la presión sobre albergues y evitar que más animales nazcan para enfrentar hambre, enfermedad, maltrato o muerte prematura”, dispone el Proyecto del Senado 1368.
La legislación –una de seis en el paquete– propone la otorgación de $75 por cada gato y $125 por cada perro esterilizado de forma gratuita, estableciendo un crédito contributivo máximo de $5,000 anuales por contribuyente.
Para que un veterinario o clínica pueda reclamar el crédito, se requeriría una certificación oficial –que sería establecida por el Departamento de Hacienda y la Oficina Estatal para el Control de Animales–, que validaría, entre otras cosas, la fecha del procedimiento, el número de licencia del veterinario, la especie y el sexo del animal, y su condición de elegibilidad.
Perros y gatos realengos, abandonados o rescatados figuran entre los animales cobijados en la medida para que pueda reclamarse el beneficio. También, aplicaría a aquellos bajo la custodia de un municipio, un albergue u organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal.
Soto Aguilú presentó, además, el Proyecto del Senado 1369, que propone una deducción contributiva especial para individuos y corporaciones que arrienden propiedades a un canon reducido a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate, adopción, esterilización, rehabilitación y cuidado temporero de animales.
Esta medida, según la senadora, atendería uno de los “obstáculos más frecuentes que señalan los albergues y grupos de rescate”: la falta de instalaciones apropiadas. “Puerto Rico no puede continuar descansando exclusivamente sobre la buena voluntad y el sacrificio económico de quienes rescatan animales. El bienestar animal es también un asunto de salud pública, seguridad comunitaria y responsabilidad gubernamental”, expresó, al presentar la legislación.
La deducción por arrendamiento estaría limitada a un máximo de $10,000 anuales por contribuyente y aplicaría solo a contratos con una duración mínima de seis meses. Además, el beneficio no sería admisible si existe una relación de parentesco, afiliación o interés económico entre arrendador y arrendatario.
En el paquete, están el Proyecto del Senado 1370, que autoriza a los alcaldes a permitir el uso temporal de instalaciones municipales subutilizadas o parcialmente en desuso para servicios bienestar animal sin transferir la titularidad; y el Proyecto del Senado 1373, que enmienda el Código Municipal para dar prioridad a organizaciones de bienestar animal en el arrendamiento, cesión o uso de propiedades del ayuntamiento.
Incluye, asimismo, el Proyecto del Senado 1371, que crea un programa voluntario que busca reconocer e incentivar a los veterinarios licenciados que colaboren en la esterilización de animales realengos, abandonados, rescatados o bajo custodia de municipios, albergues y organizaciones.
El paquete se completa con el Proyecto del Senado 1372, que autoriza a la Administración de Servicios Generales a conceder prioridad a organizaciones sin fines de lucro de bienestar animal en los procesos de disposición de propiedad pública excedente. Esto incluiría vehículos, jaulas, generadores, neveras, computadoras, mobiliario, herramientas y otros equipos que podrían reutilizarse para apoyar labores de rescate.
“Este paquete representa una política pública sensible, pero también responsable. Estamos utilizando incentivos medibles, alianzas comunitarias y recursos existentes para responder a una crisis que tiene consecuencias humanas, sanitarias y sociales. Proteger a los animales no es un lujo ni un asunto secundario; habla de nuestros valores y de la clase de sociedad que aspiramos a ser”, manifestó Soto Aguilú.
Como las medidas fueron radicadas al cierre de la sesión ordinaria, su evaluación quedó pendiente para agosto.
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