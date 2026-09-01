Tres menores en condición crítica tras accidente en Comerío

Tres menores de edad resultaron con heridas de gravedad tras un accidente entre dos vehículos ocurrido en la tarde del lunes en el barrio Río Hondo, en Comerío.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el incidente ocurrió en la carretera PR-776, kilómetro 0.2. Los menores fueron trasladados al Hospital Menonita de Comerío, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron referidos al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición crítica.

Una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados también fue transportada al Hospital Menonita de Cayey. Al momento, se desconoce su condición.