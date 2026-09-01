Tres menores en condición crítica tras accidente en Comerío
Una mujer que conducía uno de los vehículos también fue hospitalizada en Cayey, aunque se desconoce su condición
1 de septiembre de 2026 - 8:37 PM
1 de septiembre de 2026 - 8:37 PM
Tres menores de edad resultaron con heridas de gravedad tras un accidente entre dos vehículos ocurrido en la tarde del lunes en el barrio Río Hondo, en Comerío.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el incidente ocurrió en la carretera PR-776, kilómetro 0.2. Los menores fueron trasladados al Hospital Menonita de Comerío, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron referidos al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición crítica.
Una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados también fue transportada al Hospital Menonita de Cayey. Al momento, se desconoce su condición.
El agente Díaz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, está a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.
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