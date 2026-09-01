Arranca HealthProMed con la administración del CDT de Culebra

El secretario de Salud, Víctor Ramos, aseguró este lunes que alcanzó un acuerdo con la empresa HealthProMed para manejar el centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) de Culebra, por lo que sus servicios arrancan este martes y contarán con los empleados que laboraban bajo la pasada administración del Sistema Menonita.

“Habíamos firmado el acuerdo de entendimiento. Hoy (lunes) firmamos el acuerdo de subvención, importante para que puedan contratar a los empleados que están, ahora mismo, trabajando con Menonita. Se firmaron todos los cambios de licencias operacionales que se tienen que hacer”, explicó el funcionario, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Se tuvo una conversación con los empleados y con los líderes comunitarios de cómo va a ser el proceso. Se les explicó. Ellos estaban tranquilos con cuál va a ser el proceso, así que yo creo que va a quedar muy bien. Ciertamente, como toda cosa nueva, pues habrá su proceso de ajuste, pero yo no creo que vaya a haber ‘issues’ mayores”, agregó.

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Ramos precisó que el acuerdo es temporal, solo por tres meses, a un costo de $16,666 mensuales, equivalentes a los $200,000 anuales del contrato con Menonita. Antes de que venza ese plazo, esperan contratar a un nuevo proveedor de servicios permanente por un período de un año.

Menonita no operaba la sala de emergencias del CDT, que está a cargo de la División de Medicina y Campo del Departamento de Salud. Tenía, en cambio, las licencias del laboratorio y la farmacia, que ahora fueron traspasadas a HealthProMed.

Hace dos semanas que comenzó la controversia con el CDT de Culebra, luego que Salud determinara que el Sistema Menonita no continuaría dando los servicios.

“Los tres servicios que daba Menonita, pues pasan a HealthProMed, y eventualmente esto va a ser por el período de 90 días en lo que se corre el proceso de subasta y se adjudica eventualmente a largo plazo”, comentó el secretario.

Los culebrenses habían recogido más de 1,200 firmas para solicitarle a Ramos que mantuviera el CDT en manos de Menonita.

El secretario de Salud aseguró que habló con un grupo de residentes, quienes, dijo, se mostraron “tranquilos” con el acuerdo alcanzado. Adelantó que visitará Culebra pronto.

Aunque se hicieron esfuerzos en esa dirección, no fue posible lograr comunicación con un portavoz de HealthProMed ni tampoco con el alcalde de Culebra, Edilberto Romero.

Las organizaciones Foundation for a Better Puerto Rico, la Fundación de Culebra y Mujeres de Islas, que reúnen a vecinos de Culebra, expresaron, por escrito, su satisfacción con los acuerdos alcanzados, particularmente con que se hayan retenido los empleados del centro de salud para garantizar la continuidad de servicios durante el período de transición.

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“Estamos muy complacidos hoy de que han aceptado las sugerencias de las tres organizaciones sin fines de lucro que representan a la comunidad, en particular lo de retener a los empleados. Ella (Ivonne Rivera, directora ejecutiva de HealthproMed), además, nos ha indicado que se ha comprometido de que cuando vaya a solicitar el RFP (proceso de solicitud de propuestas) va a buscar el aval de la comunidad para incluir las sugerencias en el contrato que gestionará”, dijo Dennis Rivera, presidente de Foundation por a Better Puerto Rico.

Ramos, en tanto, aseguró que lo que busca Salud es que haya más servicios médicos en el CDT para los culebrenses. A modo de ejemplo, dijo que el lugar cuenta con equipo para cuidado dental y la idea es que sea se provea ese servicio.