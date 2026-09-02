Irán dispara contra vecinos del golfo Pérsico tras ataques de Estados Unidos

Dubái - Un ataque con drones iraníes provocó un incendio en la Ciudad de Kuwait y Bahrein interceptó aviones no tripulados entrantes mientras Teherán continuaba disparando el miércoles contra aliados de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico tras una noche de bombardeos estadounidenses que incluyó un ataque mortal contra una boda.

La reanudación de la violencia ha puesto fin a una pausa de más de un mes en los combates entre Estados Unidos e Irán y plantea nuevas dudas acerca de cómo poner fin a una guerra que provocó un alza de los precios del petróleo, sacudió la economía global y genera crecientes problemas políticos para el presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

Tras una pausa de más de un mes, los combates entre Washington y Teherán se han ido intensificando desde el fin de semana, después de que el ejército estadounidense atacó lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, alegando que la República Islámica planeaba usarlos para disparar minas hacia la vía marítima. Teherán respondió disparando misiles contra sus bases en Jordania, que fueron interceptados en su totalidad.

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Aliados de Estados Unidos en la región repelen ataques iraníes

Antes de los ataques matutinos contra Bahrein, Irán disparó misiles hacia Jordania y envió drones a Kuwait a última hora del martes, todos ellos interceptados. Emiratos Árabes Unidos reportó el lunes que había interceptado un dron iraní entrante sobre sus aguas.

Bahrein, que alberga una importante base naval estadounidense, indicó que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron fuego entrante procedente de Irán en las primeras horas del miércoles y acusó a la República Islámica de “ataques dirigidos contra civiles” en un comunicado de sus fuerzas armadas.

También el miércoles, el centro de comunicaciones gubernamentales de Kuwait reportó un incendio en un complejo residencial en la capital tras ser alcanzado por un dron iraní al amanecer. El fuego estaba contenido y no hubo víctimas. agregó.

1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC 1 / 7 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. Planet Labs PBC Compartir

Además, en Irak, donde operan fuerzas aliadas de Irán, la Dirección Antiterrorista del Kurdistán anunció la intercepción de 10 drones cargados con explosivos en la zona de Irbil. La televisión iraní reportó que bases estadounidenses en Irbil habían sido atacadas.

El ejército de Israel también señaló que Hezbollah, el grupo político-paramilitar libanés respaldado por Irán, disparó dos drones explosivos contra sus soldados en el sur del Líbano, pero no causó víctimas.

El Comando Central de Estados Unidos manifestó que los ataques del martes se centraron en objetivos militares iraníes, incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar y activos marítimos.

Víctimas en Irán incluían asistentes a una boda

Según la prensa iraní, un ataque estadounidense alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda. Al menos cinco personas murieron, entre ellas un niño, y al menos 68 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios iraníes.

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“Que no haya dudas: estos crímenes no quedarán impunes”, dijo en X Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní.

El ejército estadounidense señaló que estaba al tanto del reporte, pero que “nunca ataca a civiles”.

Estrecho de Ormuz continúa en gran medida cerrado

Durante la tregua del último mes, Washington incrementó la presión económica sobre Teherán —que sufre una inflación desbocada, un crecimiento negativo y el colapso de su moneda— al tiempo que trataba de obtener concesiones para abrir por completo el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional.

Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo transitaba por esa vía marítima clave antes de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán el 28 de febrero y Teherán la bloqueara casi por completo. Pese a los numerosos anuncios de Washington de que el estrecho está abierto, solo un puñado de barcos pasa cada día e Irán ha atacado embarcaciones con regularidad.

Desde que se reanudaron los combates, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió por encima de los 95 dólares, más de un 30% más que al inicio de la guerra.

Al lanzar sus últimos ataques, el Comando Central de Estados Unidos dijo que respondía a los intentos de Teherán de atacar buques comerciales y a las tropas del país en Oriente Medio.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Trump ofreció una explicación adicional, diciendo a Fox News en una llamada telefónica que las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de radar que Irán había estado tratando de reconstruir.

“Esperamos hasta que estuviera casi construido y luego lo golpeamos”, aseveró.

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Trump declaró el martes por la noche que no obligaría a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Me da exactamente igual que firmen un acuerdo inútil para ellos. Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía totalmente colapsada. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se van a levantar los iraníes y a luchar?”, escribió el mandatario en redes sociales.

Anteriormente, Trump parecía haber optado por doblegar a Irán mediante sanciones económicas. Advirtió que, si Teherán tomaba represalias por los nuevos ataques, “volverán a ser golpeados a un nivel mucho más duro e intenso”.

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