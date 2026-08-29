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Presidente de Irán reconoce el duro golpe de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos

Masud Pezeshkian confirmó que han disminuido las exportaciones e importaciones del país en un 35%

29 de agosto de 2026 - 9:12 AM

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una imagen de archivo. (ABEDIN TAHERKENAREH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, admitió que la República Islámica se enfrenta a problemas por las sanciones económicas de Estados Unidos y el bloqueo de sus puertos y buques, que han hecho disminuir las exportaciones e importaciones del país persa en un 35%.

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“Es evidente que tenemos problemas en la vida cotidiana de la gente”, dijo el mandatario en una entrevista en la televisión estatal.

Pezeshkian advirtió que “si las sanciones continúan, la inflación aumentará”.

La inflación interanual se situó en julio en el 87.9% y en alimentos y bebidas en el 128%, lo que provoca un continuo aumento de los precios.

La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos, pero esta semana Washington lanzó la operación Paria Económico para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región.Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron con ataques aéreos contra instalaciones de grupos armados respaldados por Irán en el este de Irak.Los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí contra milicias respaldadas por Irán en Irak dejaron al menos 20 combatientes muertos y seis asesores iraníes fallecidos, según funcionarios de las milicias citados por The Associated Press.
1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC

A ello se suma el cerco que Estados Unidos impuso a los puertos y buques iraníes en julio cuando Teherán bloqueó de nuevo el estrecho de Ormuz.

Ese bloqueo ha provocado que las exportaciones e importaciones iraníes hayan disminuido entre un 25 y 35% en los últimos meses, según Pezeshkian.

El mandatario también explicó que buena parte de las importaciones de su país llegaban por barco, pero ahora el país debe “buscar rutas alternativas, comprar a precios más altos y transportarlos a un costo mayor”.

Las exportaciones de petróleo también se han visto afectadas, según Pezeshkian, aunque no dio detalles.

Sí informó de que durante las semanas que estuvo en vigor el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos en junio Teherán exportó 90 millones de barriles de petróleo.

Irán ha calificado las nuevas sanciones estadounidenses de “terrorismo de Estado” y “guerra económica” y ha llamado a otros países a no aplicarlas.

La mala situación económica alimenta el descontento popular y en los últimos años ha provocado protestas contra la República Islámica.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

En la última ocasión el alto coste de la vida provocó protestas a finales del año pasado en las que se pidió el fin de la República Islámica y que solo desaparecieron tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3,117 personas.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7,000.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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