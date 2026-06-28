Capturan en Nueva York a uno de los más buscados en Puerto Rico
Un tribunal le había fijado una fianza de $1 millón por un asesinato ocurrido en 2017
28 de junio de 2026 - 9:26 AM
28 de junio de 2026 - 9:26 AM
Uno de los 12 prófugos más buscados en Puerto Rico fue arrestado en la ciudad de Syracuse, Nueva York, informó hoy la Policía.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la captura fue lograda por agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos.
Señaló que el imputado fue identificado como Yaniel Cirino, de 33 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado con una fianza de $1 millón.
Agregó que, según la investigación realizada, los hechos que se le imputan a Cirino fueron reportados el 2 de noviembre de 2017, en la comunidad Estancias de Húcares, en Naguabo, donde murió baleado Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años.
El agente Héctor Parrilla Freytes tuvo a su cargo la investigación y el arresto se realizó en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York.
Cirino fue llevado ante la presencia de la jueza Liza M. Durán, del Tribunal de San Juan, donde se le hicieron las advertencias rigor. Al este no prestar la fianza, fue ingresado en la institución penal 705 de Bayamón hasta la vista preliminar.
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