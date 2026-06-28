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Capturan en Nueva York a uno de los más buscados en Puerto Rico

Un tribunal le había fijado una fianza de $1 millón por un asesinato ocurrido en 2017

28 de junio de 2026 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaniel Cirno, de 33 años, figuraba en la lista de "Los 12 Más Buscados" de la Policía de Puerto Rico. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Uno de los 12 prófugos más buscados en Puerto Rico fue arrestado en la ciudad de Syracuse, Nueva York, informó hoy la Policía.

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En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la captura fue lograda por agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos.

Señaló que el imputado fue identificado como Yaniel Cirino, de 33 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado con una fianza de $1 millón.

Agregó que, según la investigación realizada, los hechos que se le imputan a Cirino fueron reportados el 2 de noviembre de 2017, en la comunidad Estancias de Húcares, en Naguabo, donde murió baleado Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años.

El agente Héctor Parrilla Freytes tuvo a su cargo la investigación y el arresto se realizó en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York.

Cirino fue llevado ante la presencia de la jueza Liza M. Durán, del Tribunal de San Juan, donde se le hicieron las advertencias rigor. Al este no prestar la fianza, fue ingresado en la institución penal 705 de Bayamón hasta la vista preliminar.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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