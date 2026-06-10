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Cae uno de los más buscados de Carolina: lo imputan por maltrato agravado y robo

Contra Jorge Luis Bermúdez Rivera, de 36 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $60,000

10 de junio de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Luis Bermúdez Rivera, de 36 años. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía, en colaboración con el Servicio de Alguaciles Federales, arrestaron el martes a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Carolina.

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Contra Jorge Luis Bermúdez Rivera, de 36 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $60,000 por robo y maltrato agravado, en violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Según las autoridades, el arresto fue efectuado en el barrio Buena Vista, en Carolina.

Posteriormente, el imputado fue llevado ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien diligenció la orden de arresto.

Al no prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la Institución Correccional 705 de Bayamón.

El agente Ángel Cruz Soto estuvo a cargo del diligenciamiento de la orden, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa y la dirección de los tenientes Ángel Baerga Montes y José Bocanegra.

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Breaking NewsServicio de Alguaciles federalPolicía de Puerto RicoCarolinaLos más buscadosArrestosLey 54
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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