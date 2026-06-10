Operativo en la zona norte: Policía diligencia 19 órdenes de arresto

La Policía lleva a cabo un operativo hoy, miércoles, para diligenciar 19 órdenes de arresto en la zona norte de Puerto Rico.

El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales de la Policía, indicó que las detenciones se llevan a cabo en Arecibo y pueblos aledaños.

Explicó que los cargos autorizados por el tribunal están relacionados con el tráfico de drogas y armas.

De los 19 imputados, hasta las 6:30 de la mañana habían capturado a 16, quienes han sido llevados al Acrópolis de Manatí. También habían detenido a un menor de edad.

Más detalles serán ofrecidos en una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana, en el Cuartel General de la Policía en Hato Rey.

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