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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Operativo en la zona norte: Policía diligencia 19 órdenes de arresto

Las detenciones están relacionadas con el tráfico de drogas y armas

10 de junio de 2026 - 6:42 AM

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Los cargos autorizados por el tribunal están relacionados con el tráfico de drogas y armas. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía lleva a cabo un operativo hoy, miércoles, para diligenciar 19 órdenes de arresto en la zona norte de Puerto Rico.

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El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales de la Policía, indicó que las detenciones se llevan a cabo en Arecibo y pueblos aledaños.

Explicó que los cargos autorizados por el tribunal están relacionados con el tráfico de drogas y armas.

De los 19 imputados, hasta las 6:30 de la mañana habían capturado a 16, quienes han sido llevados al Acrópolis de Manatí. También habían detenido a un menor de edad.

Más detalles serán ofrecidos en una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana, en el Cuartel General de la Policía en Hato Rey.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsNarcotráficoArrestosOperativo policiaco
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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