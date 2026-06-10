Policía busca a sospechoso de hurtar carrito de golf en centro comercial de Guaynabo
Según la Uniformada, el hombre también estaría vinculado a varios robos de vehículos en el área
10 de junio de 2026 - 9:06 AM
10 de junio de 2026 - 9:06 AM
La Policía solicitó este miércoles la ayuda de la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso de hurtar un carrito de golf en el estacionamiento del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo.
Según la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril cuando el individuo presuntamente se apropió del vehículo, utilizado para rondas de seguridad en la zona comercial.
De acuerdo con la investigación realizada por el agente Ángel Vargas, adscrito a la división, el hombre también es sospechoso de varios hurtos de vehículos en el área.
El carrito de golf fue recuperado posteriormente en Puerto Nuevo. Sin embargo, las autoridades no descartan que el sospechoso esté vinculado a otros delitos cometidos en la zona comercial de Guaynabo.
Si tienes información que ayude a identificar o a localizar a este hombre, puedes comunicarte al 787-785-0210 con la División de Vehículos Hurtados.
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