Localizan en buen estado de salud a joven de 18 años reportada como desaparecida en Manatí
Emilianis Yamil Santiago Ortiz fue localizada en Bayamón, confirmó la Policía
2 de septiembre de 2026 - 1:07 PM
2 de septiembre de 2026 - 1:07 PM
La Policía de Puerto Rico confirmó este miércoles que la joven Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida en Manatí, fue localizada en buen estado de salud en Bayamón.
Según el reporte preliminar, la información fue brindada por el agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.
La Uniformada precisó que Santiago Ortiz fue localizada durante horas de la noche del martes, 1 de septiembre, en el municipio de Bayamón. La Policía indicó que personal del Departamento de la Familia se hizo cargo.
Santiago Ortiz, quien está asignada al hogar Freedom Youth Facility, en Manatí, fue reportada como desaparecida el domingo, 30 de agosto, por la administradora del hogar. Desde entonces, las autoridades buscaban dar con su paradero hasta que finalmente fue localizada en el pueblo de Bayamón.
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