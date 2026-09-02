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Localizan en buen estado de salud a joven de 18 años reportada como desaparecida en Manatí

Emilianis Yamil Santiago Ortiz fue localizada en Bayamón, confirmó la Policía

2 de septiembre de 2026 - 1:07 PM

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Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años, fue vista por última vez el 30 de agosto, en el hogar Freedom, en Manatí. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico confirmó este miércoles que la joven Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida en Manatí, fue localizada en buen estado de salud en Bayamón.

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Según el reporte preliminar, la información fue brindada por el agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

La Uniformada precisó que Santiago Ortiz fue localizada durante horas de la noche del martes, 1 de septiembre, en el municipio de Bayamón. La Policía indicó que personal del Departamento de la Familia se hizo cargo.

Santiago Ortiz, quien está asignada al hogar Freedom Youth Facility, en Manatí, fue reportada como desaparecida el domingo, 30 de agosto, por la administradora del hogar. Desde entonces, las autoridades buscaban dar con su paradero hasta que finalmente fue localizada en el pueblo de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidasManatíBayamón
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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