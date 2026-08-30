Relevos de carga: dos unidades de costa sur salen de servicio

El consorcio LUMA Energy informó sobre la posibilidad de relevos de carga debido a deficiencia en la generación.

En declaraciones escritas, LUMA indicó que la situación surge luego de que dos unidades de Costa Sur salieran de servicio.

“Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación”, apuntó.

Al comienzo del incidente, LUMA informó en su portal que había sobre 175,000 clientes sin el servicio de luz.