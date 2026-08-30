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Relevos de carga: dos unidades de costa sur salen de servicio

LUMA Energy indicó que había sobre 175 clientes sin luz

30 de agosto de 2026 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LUMA indicó que las unidades 5 y 6 de Costa Sur salieron de servicio. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El consorcio LUMA Energy informó sobre la posibilidad de relevos de carga debido a deficiencia en la generación.

En declaraciones escritas, LUMA indicó que la situación surge luego de que dos unidades de Costa Sur salieran de servicio.

“Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación”, apuntó.

Al comienzo del incidente, LUMA informó en su portal que había sobre 175,000 clientes sin el servicio de luz.

Pendientes a El Nuevo Día para ampliación.

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Breaking NewsLUMA Energy
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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