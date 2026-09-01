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Sale de servicio de manera imprevista la unidad 6 de la central San Juan

La situación provocó apagones selectivos temporeros en zonas de San Juan, Bayamón y Mayagüez

1 de septiembre de 2026 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La salida de la unidad 6 de la central San Juan ocurrió mientras GeneraPR también trabaja en el restablecimiento de la unidad 6 de la central Costa Sur, que salió de servicio el 30 de agosto. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La unidad 6 de la central San Juan salió de servicio, repentinamente, en la tarde de este martes, lo que provocó apagones selectivos que, en su pico, dejaron sin servicio de energía eléctrica a sobre 36,000 abonados.

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El vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de GeneraPR, Iván Báez, confirmó a El Nuevo Día que la unidad 6 de la central San Juan salió de servicio y que permanece apagada. De momento, Báez no ofreció una razón por la que la unidad se apagó ni cuanto tiempo tardaría en reactivarse, pero resaltó que su personal intenta determinar qué ocurrió.

“Lo importante es que nosotros estamos enfocando para poner la unidad de regreso a servicio rápido”, indicó Báez.

El portal del consorcio LUMA Energy, a cargo de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica, reflejaba, a las 6:15 p.m., 36,509 abonados sin servicio.

Las zonas más impactadas son San Juan, con sobre 15,000 clientes sin energía eléctrica, seguido por Bayamón, con más de 13,000, y Mayagüez, con sobre 2,300 abonados.

La salida de la unidad 6 de la central San Juan ocurrió mientras GeneraPR también trabaja en el restablecimiento de la unidad 6 de la central Costa Sur, que salió de servicio el 30 de agosto debido a un supuesto disturbio en la infraestructura de transmisión.

Según GeneraPR, la unidad 6 de Costa Sur se encuentra en proceso de arranque y se proyectaba que entraría nuevamente en servicio durante la madrugada de mañana, miércoles, “de no surgir contratiempos”.

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Genera PRBreaking NewsEnergía eléctricaLUMA EnergyAEEApagón
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