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En veremos la reunión anunciada por Jenniffer González sobre contrato de Power Expectations

El secretario de Asuntos Públicos alegó desconocer si la gobernadora aún tiene la intención de convocar el encuentro

1 de septiembre de 2026 - 6:40 PM

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Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos y portavoz de La Fortaleza. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque la gobernadora Jenniffer González anunció, hace más de una semana, que sostendría una reunión con todos los entes involucrados en la otorgación del ahora cancelado contrato de generación temporal con el consorcio liderado por Power Expectations, que habría sido firmado por una persona no autorizada, ahora el encuentro está en veremos.

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Tras las insistentes preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord” en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que le corresponde a González anunciar la fecha de la reunión y, en última instancia, decidir si la convoca o no.

Inicialmente, se había informado que la reunión tendría lugar la última semana de agosto.

“Hasta donde tengo información, (la reunión) no ha ocurrido. Ella (González) lo va a estar anunciando, si es que así lo va a hacer”, dijo Peña Payano.

Cuando se le increpó por la demora, el portavoz de la administración de turno habló sobre la prerrogativa de la gobernadora.

“Los gobernantes deciden cómo van a manejar su agenda, cuándo van a convocar reuniones. Así que ella, según también ha habido procesos, ella va a determinar cuándo va a hacer la reunión, si va a continuar con su posición de hacer la reunión y qué procesos van continuar respecto a esto. Así que el gobernante es el que decide, ‘hago la reunión esta semana, la hago, qué otros elementos se están evaluando’. Aquí hay unos procesos que ya están corriendo y eso es lo importante aquí”, sostuvo.

Al concluir la reunión de Directorio del Partido Nuevo Progresista, el pasado 20 de agosto, González reveló que la decisión de convocar la reunión surgió tras hablar con la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, porque “todos los días hay un capítulo nuevo en esta discusión”.

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La compañía había sido contratada para generar energía temporera en Puerto Rico por un periodo de 10 años.

El contrato con Power Expectations fue cancelado por la Autoridad de Energía Eléctrica, tras la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, y ahora está bajo la lupa del Departamento de Justicia.

Power Expectations era parte de un consorcio, junto a Enchanted Rock y Reyes Contractor Group, para la producción de 400 megavatios, por 10 años, a 22 centavos por kilovatio hora, lo que se traducía en un valor estimado de hasta $5,887 millones. El acuerdo fue cancelado luego de las alegaciones de fraude de ERock, matriz de Enchanted Rock.

Cuestionado sobre cómo se afectaba la generación temporal con la cancelación, Peña Payano dijo: “Esto continúa trabajándose”, e insistió en que no hay fecha para la reunión entre todas las partes.

“Al momento, la gobernadora va anunciarlo, si es que continúa con eso, si va a hacer la reunión”, recalcó, negando que la controversia se atienda bajo un manto de misterio.

De paso, intentó desvincular al gobierno del tema. “Esto, hay que repetirle a la gente, no es la injerencia del gobierno. Es entre partes privadas, entre el sector privado, entre contratantes privados que, alegadamente, algunos de ellos hicieron falsas presentaciones. Y eso tiene unas consecuencias. Lo que le toca al Ejecutivo: referir, cancelar, no hacer desembolsos… se cumplió”, declaró.

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Contratos de gobiernoGeneración de energíaLa FortalezaAEEJunta de Supervisión Fiscal
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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