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Radican más de 300 cargos contra una mujer por presunto esquema de fraude contra su vecina de 94 años

Mariela Collazo Rodríguez asistía a la adulta mayor con algunas gestiones personales

1 de septiembre de 2026 - 6:17 PM

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Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años, era vecina de la adulta mayor y la asistía con algunas gestiones personales. (Xavier Araújo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto contra una mujer que enfrenta 300 cargos por fraude contra una adulta mayor de 94 años, informó el Departamento de Justicia.

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Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años, enfrenta un cargo por maltrato a personas de edad avanzada, uno por apropiación ilegal agravada, un cargo por fraude, 159 cargos por apropiación ilegal de identidad y 159 cargos por utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito. Estos fueron sometidos ante la consideración del tribunal por la fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos de Justicia.

La jueza le impuso a Collazo Rodríguez una fianza de $321,000, la cual prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 10 de septiembre.

Según la investigación, Collazo Rodríguez era vecina de la adulta mayor y la asistía con algunas gestiones personales. Como resultado de esa relación de confianza, la imputada presuntamente obtuvo acceso al número secreto de la tarjeta de débito de la víctima. La perjudicada detectó irregularidades luego de solicitar sus estados de cuenta e identificar transacciones que aseguró no haber realizado.

El análisis de los estados de cuenta permitió identificar sobre 300 transacciones no autorizadas, efectuadas entre mayo y agosto de 2025. De estas, más de $44,000.00 correspondieron a retiros de efectivo en cajeros automáticos, y sobre otros $13,000.00 a pagos de bienes y servicios realizados en establecimientos de distintos municipios de la Isla.

La investigación estuvo a cargo del agente José A. Rivera Hernández, adscrito a la División de Investigación de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Financieras de la Policía.

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Breaking NewsTribunal de CaguasAdultos mayoresfraudeTarjetas de créditoPolicía de Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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