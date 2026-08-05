Zar de Energía insta a reducir el consumo energético en las próximas horas ante deficiencias de generación en Costa Sur

El Zar de Energía, Josué Colón, instó a la ciudadanía a moderar el consumo de energía tras la salida de operaciones de la unidades 5 y 6 de la Central Costa Sur, en Guayanilla.

“El personal técnico de LUMA Energy, continua con los trabajos en el Centro de Transmisión 230kv de Costa Sur, por lo que la Unidad Costa Sur 5, que fue retirada de servicio esta mañana, no podrá retornar a servicio durante esta tarde”, dijo en una publicación en su cuenta de X.

Además, recordó que la Unidad 6, de la misma central, todavía continúa fuera de servicio, aunque se espera que se pueda sincronizar al sistema eléctrico “a la brevedad hoy”.

“Continuamos en comunicación con ambos operadores monitoreando el desarrollo de los trabajos. Exhortamos a los clientes a reducir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda entre 5:00 p.m. y 11:00 p.m. para reducir el número de clientes que puedan ver afectado su servicio durante esas horas”, añadió Colón.

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Más temprano, LUMA Energy informó que había activado un relevo de carga debido a la deficiencia en generación central de Costa Sur, operada por el consorcio Genera PR.

“Hay relevos de carga por insuficiencia de generación de Genera por la salida de Costa Sur 6″, indicó LUMA en sus redes sociales. “Esto significa que no hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes. Las compañías generatrices, como Genera PR y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son responsables de la generación eléctrica en la isla”, añade la breve comunicación.

A las 4:55 p.m. el portal del consorcio encargado de la distribución y transmisión de energía mostraba 73,037 sin el servicio de energía, con las regiones más afectadas siendo Caguas, con 24,135; Bayamón con 17,794; la región de Ponce con 9,560 y la región de Arecibo con 9,434 clientes sin el servicio.

A la misma hora, el portal de Genera PR indicaba que la Central Costa Sur estaba fuera de servicio, mientras que se registraban 2,623 megavatios (mw) de generación total del sistema, 2,735 mw de capacidad disponible; 126 mw de reserva en rotación y 155 mw de reserva operacional.

El consorcio estima una demanda de 2,773 mw para la próxima hora con una demanda máxima registrada el miércoles de 2,626 mw.

A eso del mediodía del miércoles, Genera PR había indicado que la salida de la Unidad 5 de la Central Costa Sur, en Guayanilla, en horas de la madrugada, obedecía a trabajos programados de mantenimiento en el patio de interruptores que interconecta la generación con la red de transmisión, y que la planta debe volver a sincronizarse al sistema en horas de la tarde.

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“A las 2:15 a.m. de hoy, se coordinó la salida de la Unidad 5 de la Central Costa Sur, luego de que el Operador de Transmisión y Distribución identificara un puente abierto en la salida de la unidad hacia el Switchyard de 230 kV”, indica una entrada en la página de Facebook de la empresa.

La comunicación escrita añade que, “de acuerdo con la evaluación del Operador de Transmisión y Distribución, los trabajos en el Switchyard de 230 kV se esperan culminen durante la tarde de hoy. Una vez finalicen estos trabajos, la Unidad 5 podrá continuar su proceso de arranque, incluyendo el rodaje de la turbina y su posterior sincronización al Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.