Genera PR reporta “reserva estrecha” de energía mientras la unidad 6 de Costa Sur sigue fuera de servicio

El consorcio Genera PR confirmó que el sistema eléctrico cuenta con una reserva de generación de 217 megavatios (MW) para el periodo pico de consumo de esta noche (de 6:30 a 9:30 p.m.), lo que considera una “reserva estrecha”.

Según la actualización oficial del sistema de generación de las 5:00 p.m., la demanda proyectada para el pico nocturno es de 3,067 MW, mientras que la capacidad disponible alcanza los 3,284 MW.

A pesar del limitado margen, de momento no han ocurrido apagones.

Según Genera PR, una reserva estrecha significa que la demanda puede cubrirse en su totalidad, pero que, ante una eventualidad inesperada, existe mayor riesgo de que la capacidad disponible “resulte insuficiente para responder sin afectar el servicio eléctrico”.

Por otro lado, la unidad 6 de la central Costa Sur continúa en su proceso de arranque. El generador ha estado fuera de servicio desde el 16 de julio tras registrarse un evento en el patio de interruptores.

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“Esta unidad, con una capacidad de 410 MW, es clave para la estabilidad del sistema eléctrico. Nuestro personal continúa trabajando para lograr su retorno al sistema de manera segura”, indicó Genera PR en declaraciones escritas.