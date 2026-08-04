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Genera PR reporta “reserva estrecha” de energía mientras la unidad 6 de Costa Sur sigue fuera de servicio

El consorcio anticipó una reserva de apenas 217 megavatios

4 de agosto de 2026 - 7:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unidad 6 de la central Costa Sur continúa en su proceso de arranque. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El consorcio Genera PR confirmó que el sistema eléctrico cuenta con una reserva de generación de 217 megavatios (MW) para el periodo pico de consumo de esta noche (de 6:30 a 9:30 p.m.), lo que considera una “reserva estrecha”.

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Según la actualización oficial del sistema de generación de las 5:00 p.m., la demanda proyectada para el pico nocturno es de 3,067 MW, mientras que la capacidad disponible alcanza los 3,284 MW.

A pesar del limitado margen, de momento no han ocurrido apagones.

Según Genera PR, una reserva estrecha significa que la demanda puede cubrirse en su totalidad, pero que, ante una eventualidad inesperada, existe mayor riesgo de que la capacidad disponible “resulte insuficiente para responder sin afectar el servicio eléctrico”.

Por otro lado, la unidad 6 de la central Costa Sur continúa en su proceso de arranque. El generador ha estado fuera de servicio desde el 16 de julio tras registrarse un evento en el patio de interruptores.

“Esta unidad, con una capacidad de 410 MW, es clave para la estabilidad del sistema eléctrico. Nuestro personal continúa trabajando para lograr su retorno al sistema de manera segura”, indicó Genera PR en declaraciones escritas.

La empresa añadió que la cogeneradora privada AES, ubicada en Guayama, continúa con las reparaciones para restaurar la capacidad total de generación en sus dos unidades. Por la naturaleza del combustible que utilizan, según Genera PR, estas unidades suelen aumentar carga de manera más lenta que otras plantas del sistema.

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Genera PRBreaking NewsEnergía eléctricaAES Puerto RicoAEEApagón
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