A partir del viernes: gobernadora anuncia plan de racionamiento de agua por bajos niveles en Carraízo

Tal como lo había anticipado y antes de lo previsto, la gobernadora Jenniffer González anunció este martes el inicio de un plan de interrupciones programadas del servicio de agua potable para los abonados que se sirven del embalse Carraízo, ante la reducción sostenida en los niveles de la represa.

La medida comenzará el próximo viernes 7 de agosto y afectará a sectores de San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza, con interrupciones programadas de hasta 24 horas, que podrían extenderse hasta 72 horas si las condiciones del embalse continúan deteriorándose, según informó la mandataria durante una entrevista en el programa de televisión Jugando Pelota Dura.

“El bajo nivel del agua provocó que se tuvieran que contrata buzos el sábado para abrir las compuertas de Carraízo, no se logró el sábado. El domingo estuvieron los buzos de 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde donde se lograron abrir, así que es descompensó el sistema, específicamente en la zona metropolitana, y eso ha provocado que todavi no se haya logrado recuperar. Y esto obliga a que se haya acelerado la situación de convocar este plan de interrupciones programadas”, comentó.

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González había convocado una conferencia de prensa para las 7:00 p.m. en La Fortaleza pero pasadas las 7:40 p.m., el encuentro con los medios aún no había comenzado.

La gobernadora ya había advirtido más temprano este martes, al culminar un encuentro con la prensa, que podía adelantarse el llamado plan de interrupciones programadas porque los niveles de agua en Carraízo habían bajado significativamente.

“Ustedes han visto las fotos, han visto visuales de cómo está el embalse de Carraízo. Tenemos que ser prudentes con el uso del agua. Estamos monitoreando, porque ha seguido evaporándose y reduciéndose los niveles del embalse de Carraízo más rápido de lo que estábamos esperando, así que, pudiera ser antes el que se tengan que tomar otras medidas”, advirtió la gobernadora entonces.

Previo al anuncio de esta noche, la gobernadora se reunió con la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), encabezada por el presidente ejecutivo Luis González Delgado, para afinar los detalles del racionamiento, supo este medio.