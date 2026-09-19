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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
30 años salvando vidas: March of Dimes refuerza su lucha por bajar los nacimientos prematuros en Puerto Rico
Uno de cada ocho bebés en la isla son prematuros, como Alexa Valedón Rodríguez, quien, hace dos décadas, nació a las 29 semanas y pasó 45 días en cuidados intensivos; hoy, ayuda a otras familias como la suya
19 de septiembre de 2026 - 11:10 PM