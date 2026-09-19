Desde una incubadora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, en inglés), Alexa Valedón Rodríguez apretaba el dedo de su mamá, Yamila Rodríguez García, para dejarle saber que luchaba por su vida, tras nacer a las 29 semanas de gestación y con múltiples complicaciones médicas que provocaron una larga estadía en el Ashford Hospital, en San Juan.