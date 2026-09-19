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prima:30 años salvando vidas: March of Dimes refuerza su lucha por bajar los nacimientos prematuros en Puerto Rico

Uno de cada ocho bebés en la isla son prematuros, como Alexa Valedón Rodríguez, quien, hace dos décadas, nació a las 29 semanas y pasó 45 días en cuidados intensivos; hoy, ayuda a otras familias como la suya

19 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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En 2024, 2,217 bebés nacieron antes de las 37 semanas en Puerto Rico, para una tasa de 12.2%. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Desde una incubadora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, en inglés), Alexa Valedón Rodríguez apretaba el dedo de su mamá, Yamila Rodríguez García, para dejarle saber que luchaba por su vida, tras nacer a las 29 semanas de gestación y con múltiples complicaciones médicas que provocaron una larga estadía en el Ashford Hospital, en San Juan.

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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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