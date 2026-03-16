Mientras otros grupos aliados de Irán se suman a la guerra, los hutíes de Yemen se contienen

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se han mantenido al margen mientras la guerra en Irán se extiende por Oriente Medio, lo que plantea interrogantes sobre el porqué y cuándo este grupo, con experiencia en combate, podría unirse a la lucha.

Irán ha respondido a Estados Unidos e Israel al atacar con misiles y drones bases militares estadounidenses y otros objetivos en países árabes del golfo Pérsico, lo que ha causado una disrupción en las rutas comerciales, estrangulado el suministro de combustible y amenazado el tráfico aéreo regional.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, sugirió el jueves —en su primera declaración escrita desde que sucedió a su padre, quien murió al inicio de la guerra—, que Irán podría abrir nuevos frentes en el conflicto, una señal de que los hutíes podrían involucrarse pronto, dicen los analistas.

Hasta ahora, los rebeldes hutíes se han mostrado reacios a unirse a la lucha por temor a que asesinen a sus líderes, a las divisiones internas en Yemen y a la incertidumbre sobre el suministro de armas, agregaron los expertos.

PUBLICIDAD

No obstante, esto podría cambiar, pues Irán busca aumentar la presión sobre las rutas del suministro mundial de petróleo mediante posibles embestidas de los hutíes, quienes ya han tenido éxito al atacar instalaciones petroleras en la región, expusieron los analistas.

1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair 1 / 16 Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) Fatima Shbair Compartir

Irán ha afianzado su influencia en todo Oriente Medio a través de grupos aliados en Gaza, Siria, Líbano, Irak y los hutíes de Yemen. Algunos de sus grupos aliados más cercanos ya se han sumado al conflicto: Hezbollah reanudó los ataques contra Israel dos días después del ataque a Irán —y tan solo 15 meses después de que la última guerra entre Israel y Hezbollah terminara con un alto al fuego en noviembre de 2024—. Las milicias vinculadas a la Resistencia Islámica en Irak han reivindicado ataques con drones contra bases estadounidenses en Irbil.

Mientras tanto, los hutíes se han limitado a realizar protestas y emitir declaraciones que condenan la guerra contra Irán, lo que contrasta con las oleadas de embestidas con misiles y drones que lanzaron contra Israel y la navegación en el mar Rojo tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, los cuales desencadenaron la guerra en la Franja de Gaza.

A continuación, presentamos un análisis de las capacidades militares de los hutíes y su posición en el conflicto.

Vínculos de los hutíes con Irán

Armados por Irán, los hutíes tomaron la mayor parte del norte de Yemen y Saná, su capital, en 2014, lo que obligó al exilio al gobierno reconocido internacionalmente del país. Una coalición liderada por Arabia Saudí, que apoyaba al gobierno yemení, entró en el conflicto al año siguiente, y desde entonces los hutíes han librado una larga guerra civil —en gran medida estancada— en Yemen.

PUBLICIDAD

Si bien los hutíes comparten algunos vínculos políticos y religiosos con Irán, siguen una doctrina diferente del islam chií y son independientes del líder supremo iraní, a diferencia del grupo extremista libanés Hezbolllah y varias milicias iraquíes respaldadas por Irán. Sin embargo, son clave para la influencia regional de Irán y es poco probable que la guerra actual debilite eso, según Ahmed Nagi, analista sénior de Yemen en el International Crisis Group (Grupo Internacional de Crisis), una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a prevenir y resolver conflictos mortales.

“Desde la perspectiva de Teherán, los hutíes han demostrado ser un frente capaz y eficaz que puede generar una presión real”, dijo.

Nagi agregó que la decisión de los líderes hutíes de distanciarse del conflicto es una elección calculada y que ha sido totalmente coordinada con los iraníes.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Dos miembros de las oficinas política y de prensa del grupo hutí declararon a The Associated Press que las reservas de armas de los rebeldes se agotan luego de sus ataques durante la guerra entre Israel y Hamas. La guerra con Irán ha dificultado el flujo de armas aún más, añadieron los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a dialogar con los medios.

No obstante, el grupo cuenta con un gran arsenal de drones, reveló otro funcionario, quien también habló bajo condición de anonimato para abordar el tema de las armas, sobre el cual está bien informado.

Nagi dijo que parece que los hutíes incrementan sus fuerzas mediante el reclutamiento de más combatientes, el uso de producción local de armas y el envío de refuerzos a la costa occidental de Yemen, en el mar Rojo, lo que indica que se preparan para una escalada.

PUBLICIDAD

“La decisión no se debe a la a la falta de voluntad para intervenir, sino al momento oportuno”, refirió Nagi. “La estrategia general de Irán parece ser evitar mostrar todas sus cartas de golpe, optando por utilizar a sus socios y sus capacidades gradualmente a medida que el conflicto evoluciona”.

Es probable que los hutíes intervengan si el conflicto se extiende, agregó Nagi, o si ellos perciben una amenaza existencial para Irán, como un deterioro significativo de sus capacidades militares.

Los hutíes han atacado infraestructura petrolera

Abdulmalik al-Houthi, el líder hutí, ha enfatizado repetidamente que el grupo está listo para intervenir, y ha afirmado que “tienen el dedo en el gatillo”, aunque no está claro qué implicaría dicha intervención.

“Los hutíes, por supuesto, siempre están preparados para cualquier guerra”, dijo Farea al-Muslimi, investigador de Chatham House, un grupo de expertos sin fines de lucro que analiza los principales asuntos internacionales, con sede en Londres.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

“Algo de armamento ha sido trasladado a diferentes zonas de Yemen recientemente … Aún no está claro si es para una escalada militar”.

Si los hutíes entran en la guerra, lo más probable es que reanuden los ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo y en el golfo de Adén, además de atacar a Israel, opinó Nagi. También podrían unirse a los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico, dirigidos contra activos e intereses militares estadounidenses.

Los ataques contra buques durante la guerra entre Israel y Hamas paralizaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde transitaban anualmente mercancías por un valor aproximado de 1 billón de dólares antes de la guerra. Los rebeldes también lanzaron drones contra Israel.

PUBLICIDAD

Si los hutíes se unieran a la guerra con Irán, sus objetivos principales probablemente serían los buques petroleros, dilucidaron los analistas, ya que el transporte marítimo representa el punto de presión más inmediato’ y atacarlo implicaría una escalada, además de afectar las cadenas de suministro de energía.

Asimismo, podrían considerarse ataques contra instalaciones petroleras. Los hutíes ya han atacado instalaciones petroleras en Arabia Saudí durante su prolongado conflicto contra la coalición liderada por los saudíes.

Por otro lado, las bases militares estadounidenses en la región también podrían convertirse en objetivos, opinó Nagi.

¿Qué está en riesgo?

Abdel-Bari Taher, analista político y exjefe del sindicato de prensa en Yemen refirió que cualquier decisión de unirse a la guerra se ve afectada por la situación interna en el mismo Yemen, lo que incluye los recientes enfrentamientos mortales en el sur del país, la oposición pública en Saná a participar en el conflicto, y la mayor cautela entre los líderes hutíes tras los recientes asesinatos de alto perfil.

1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press 1 / 14 Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. The Associated Press Compartir

Los dos funcionarios hutíes de las oficinas de prensa y política del grupo indicaron que Estados Unidos ha enviado advertencias a través de mediadores omaníes para que no participen en la guerra. Dijeron que los líderes políticos y de seguridad hutíes también han sido alertados de que sus teléfonos celulares son vigilados por Estados Unidos e Israel. Ante el temor a posibles asesinatos por parte de Israel, los líderes hutíes han recibido instrucciones de no aparecer en público, contaron los funcionarios.

No obstante, “a pesar de estas limitaciones y de la compleja dinámica interna y regional, la participación de los hutíes en el conflicto sigue siendo una posibilidad”, expuso Taher.

PUBLICIDAD

Al-Muslimi, el analista de Chatham House, destacó que los hutíes no poseen la capacidad militar ni un interés interno en Yemen que los obligue a unirse a la guerra, y que el grupo parece comprometido con el alto al fuego con Estados Unidos que Omán negoció el año pasado.

“Esperan combatir, especialmente contra Israel, pero no pueden ser quienes disparen primero”, manifestó Al-Muslimi. Dijo que los hutíes probablemente necesitarían una causa local yemení para unirse al combate —una razón que fortalezca el apoyo entre su base local—.