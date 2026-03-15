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Irán usa por primera vez su misil balístico ‘Sejil’ contra Israel

Esa arma permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles

15 de marzo de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un policía israelí inspecciona coches calcinados tras el impacto de fragmentos de un misil balístico iraní interceptado en Tel Aviv, Israel. (Agencia EFE)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Teherán - La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido ‘Sejil’, en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El ‘Sejil’, con un alcance de hasta 2,000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1,000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Este proyectil “estratégico” se empleó en la 54 oleada junto a misiles ‘Khorramshahr’ (ojivas de 2 toneladas), ‘Kheibar Shekan’, ‘Qadr’ y ‘Emad’ contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil ‘Sejil’, otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)Un puesto de helados en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo del Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)La gente disfruta de la puesta de sol con la vista del horizonte de la ciudad y el Burj Khalifa, en Dubai Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair

Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “lo perseguirá sin descanso” para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

Hoy mismo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las “amenazas existenciales” que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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