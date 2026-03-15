El papa León XIV intensifica su llamado por un alto el fuego en Irán

Roma - El papa León XIV exigió el domingo un alto el fuego en Medio Oriente en sus comentarios más contundentes hasta la fecha, dirigiéndose directamente a los líderes que iniciaron la guerra en Irán.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto”, dijo Leo. “Cesen el fuego para que se reabran las vías del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que la gente está esperando.”

León no citó a Estados Unidos ni a Israel por su nombre en sus comentarios al final de su bendición del domingo al mediodía. Pero el primer papa estadounidense de la historia mencionó los atentados que tuvieron como objetivo una escuela, una aparente referencia al ataque con misiles contra una escuela primaria en Irán en los primeros días de la guerra que mató a más de 165 personas, muchos de ellos niños.

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Funcionarios estadounidenses han dicho que es probable que Estados Unidos lanzara el ataque basándose en información obsoleta y que se está llevando a cabo una investigación.

1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press 1 / 14 Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. The Associated Press Compartir

El Vaticano ha destacado la carnicería de la huelga del Minab, publicando una foto aérea de la fosa común que se está cavando para las jóvenes víctimas en la portada del 6 de marzo de su periódico oficial, L’Osservatore Romano, bajo el titular “El rostro de la guerra”.

León dijo estar cerca de las familias de los fallecidos en los ataques “que han golpeado escuelas, hospitales y centros residenciales”. Expresó especial preocupación por el impacto de la guerra en Líbano, donde los grupos de ayuda advierten de una crisis humanitaria.

La difícil situación de las comunidades cristianas del sur del Líbano preocupa especialmente al Vaticano, ya que durante mucho tiempo han representado un baluarte para los cristianos en toda la región de mayoría musulmana.

Durante las dos semanas transcurridas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el papa ha limitado sus comentarios a apagados llamamientos a la diplomacia y al diálogo, en un aparente intento de evitar erigirse en contrapeso político estadounidense del presidente Donald Trump. No ha nombrado públicamente a Estados Unidos ni a Israel, pero eso también se ajusta a la tradición de neutralidad diplomática del Vaticano.

El viernes, por ejemplo, en un discurso a los sacerdotes que asistían a una clase en el Vaticano sobre el sacramento de la confesión, León dijo que el sacramento era un taller que restaura la unidad y la paz.

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“Cabe preguntarse: ¿tienen los cristianos que asumen una grave responsabilidad en los conflictos armados la humildad y el valor de hacer un examen de conciencia serio e ir a confesarse?“, dijo.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Pero mientras León ha tratado de mantener su mensaje indirecto y apolítico para evitar inflamar las tensiones, algunos de sus cardenales estadounidenses y el secretario de Estado vaticano no lo han hecho.

El cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, dijo que la guerra era moralmente injustificable. El cardenal de Chicago, Blase Cupich, dijo que era “repugnante” que la Casa Blanca incluyera imágenes de videojuegos en sus mensajes sobre la guerra en las redes sociales.

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, rechazó la afirmación de Washington de una “guerra preventiva”. Pero dijo esta semana que, a pesar de todo, la Santa Sede mantendría abierto el diálogo.

“La Santa Sede habla con todos, y cuando es necesario hablamos también con los estadounidenses, con los israelíes y les mostramos lo que para nosotros son las soluciones”, dijo.

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