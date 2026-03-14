El papa León XIV se trasladará al retiro papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, del 6 al 20 de julio "para un período de descanso".

Tras renovación: el papa León XIV se muda al Palacio Apostólico. El papa León XIV se trasladará al retiro papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, del 6 al 20 de julio "para un período de descanso".

1 / 13 | Tras renovación: el papa León XIV se muda al Palacio Apostólico. El papa León XIV se trasladará al retiro papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, del 6 al 20 de julio "para un período de descanso". - Andrew Medichini

El papa León XIV se mudó el sábado al apartamento papal recién renovado en el Palacio Apostólico, ocupando la residencia que el papa Francisco decidió no utilizar durante su pontificado.

El Vaticano informó que León estará acompañado en el apartamento por sus colaboradores más cercanos. La residencia, ubicada en el tercer piso del Palacio Apostólico y con vista a la plaza de San Pedro, marca un nuevo capítulo a medida que su pontificado se acerca al primer aniversario.

Tras su elección en mayo pasado, León había continuado viviendo en su pequeño apartamento en el Palazzo del Sant’Uffizio, sede de la oficina doctrinal de la Santa Sede, que también cuenta con algunos apartamentos privados para funcionarios del Vaticano.

Durante los últimos 10 meses, el Vaticano llevó a cabo extensas renovaciones en el apartamento papal del Palacio Apostólico, que no se había utilizado durante los 12 años de pontificado de Francisco y necesitaba importantes actualizaciones en sistemas eléctricos, plomería y otros servicios.

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En los meses recientes, mientras se acercaba la fecha de mudanza de León, se pudo ver una grúa trabajando en el lugar.

Francisco decidió no vivir en ese apartamento porque decía que quería estar rodeado de otras personas. En su lugar, residió en la Casa Santa Marta del Vaticano, una residencia tipo hotel donde se alojan sacerdotes visitantes y donde los cardenales permanecen durante los cónclaves.

La decisión de Francisco estaba en línea con su estilo sencillo y su rechazo al boato del papado. Sin embargo, en la práctica implicó que todo el segundo piso del hotel se destinara al papa, reduciendo la capacidad para huéspedes.

León, el primer papa estadounidense de la historia, ha dejado claro que se siente más cómodo utilizando los atuendos y símbolos tradicionales del papado. Su decisión de mudarse al Palacio Apostólico ha sido elogiada particularmente por comentaristas conservadores, quienes la consideran una señal de respeto hacia la institución del papado.

De hecho, León había tomado posesión formal de la residencia pocos días después de su elección, recorriendo las salas de recepción y la pequeña capilla reservada para su uso personal. El lugar había sido sellado con una cinta roja y cera, como exige el protocolo papal, tras la muerte de Francisco el 21 de abril, aunque este falleció en su habitación del hotel.

Un nuevo capítulo al acercarse el aniversario

La mudanza de León parece marcar una nueva etapa en su pontificado, que comienza a tomar impulso tras un inicio pausado y deliberado.

A principios de esta semana, León realizó su segundo nombramiento importante dentro de la burocracia vaticana, donde varios prefectos ya han alcanzado o superado la edad de jubilación. Designó al sacerdote agustino español arzobispo Luis Marín de San Martín como nuevo responsable de la oficina de caridad del Vaticano.

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Aunque el Vaticano no especificó quiénes vivirán con él en el apartamento, León ha formado un equipo cercano de cuatro colaboradores.

Entre ellos figuran los dos hombres que más frecuentemente lo acompañan en público y actúan como sus principales asistentes: su secretario, monseñor peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga, y el vice regente de la Casa Pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, sacerdote agustino de Nigeria.