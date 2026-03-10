Opinión
El papa León XIV acepta la renuncia de obispo estadounidense detenido por presuntos delitos financieros

El obispo Emmanuel Shaleta, de San Diego, enfrenta cargos de malversación de fondos y lavado de dinero

10 de marzo de 2026 - 9:24 AM

León aceptó la dimisión cuando Shaleta se la presentó en febrero, pero no se hizo el anuncio hasta el martes, según la embajada del Vaticano en Washington. (Gregorio Borgia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Roma - El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo católico caldeo de San Diego, California, una decisión anunciada el martes por el Vaticano después de que el obispo fuera arrestado por cargos de malversación de fondos.

La oficina del sheriff del condado de San Diego informó la semana pasada de que había detenido al obispo Emmanuel Shaleta el 5 de marzo en el aeropuerto internacional de San Diego cuando intentaba salir del país. La oficina dijo que actuó después de que alguien de la iglesia de Shaleta proporcionara una declaración y documentación “que mostraba una posible malversación de fondos de la iglesia.”

Shaleta estaba detenido bajo fianza de $125,000 por ocho cargos de malversación, blanqueo de capitales y delito de cuello blanco con agravantes, según el comunicado.

No hubo respuesta inmediata a un correo electrónico enviado a la parroquia de Shaleta, la iglesia caldea de San Pedro, en busca de comentarios e información de contacto de su abogado.

El Vaticano dijo en su boletín diario del martes que León había aceptado la renuncia de Sheleta en virtud del código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental que permite que el papa esté de acuerdo si un obispo pide renunciar.

De hecho, León aceptó la dimisión cuando Shaleta se la presentó en febrero, pero no se hizo el anuncio hasta el martes, según la embajada del Vaticano en Washington. La Santa Sede parece haber esperado a anunciar la decisión para evitar interferir en la investigación policial.

León nombró administrador provisional al obispo Saad Hanna Sirop.

Shaleta, de 69 años, fue ordenado sacerdote de la Iglesia católica caldea de Detroit en 1984. En 2017 fue nombrado sacerdote de la rama de San Diego de la Iglesia católica de rito oriental en Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

