SNM emite advertencia de inundaciones para municipios del centro y oeste
A las 3:00 p.m. una banda de lluvia estacionaria permanecía sobre la zona
19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM
Actualizado el 19 de septiembre de 2026 - 4:56 PM
19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM
Actualizado el 19 de septiembre de 2026 - 4:56 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste debido a la acumulación de humedad en la región.
Los municipios que están bajo la advertencia son:
Según la agencia meteorológica, se esperan inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos debido a precipitación excesiva.
“A las 2:59 p. m., el radar Doppler indicó lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos. Ya han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, señaló la agencia en el boletín.
“Se esperan acumulaciones adicionales de lluvia de una a dos pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, añadió el SNM.
La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas.
📅 Sat, Sep 19, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2026
FLOOD ADVISORY | ADVERTENCIA DE INUNDACIONES
Lares and Utuado
⏰ Until | Hasta: 6:00 p. m. AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/BEHxdA5gcM
“En terrenos montañosos existen cientos de pasos a nivel bajo que resultan potencialmente peligrosos durante lluvias intensas. No intente cruzar carreteras inundadas. Busque una ruta alternativa”, enfatizó la agencia.
El SNM también emitió un boletín especial para municipios del interior occidental por la presencia de una línea de fuertes tormentas eléctricas. El boletín estará vigente hasta las 3:45 p.m.
📅 Sat, Sep 19, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2026
SPECIAL WEATHER STATEMENT | COMUNICADO ESPECIAL DEL TIEMPO
⏰ Until | Hasta: 3:45 PM AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/2VuZy3Zfth
Según la agencia, a las 3:04 p.m., el radar detectó fuertes tormentas eléctricas que permanecían estacionarias, extendiéndose desde las cercanías de Lares hasta Utuado.
El SNM alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora en la zona, así como rayos frecuentes y lluvia intensa.
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