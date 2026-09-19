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SNM emite advertencia de inundaciones para municipios del centro y oeste

A las 3:00 p.m. una banda de lluvia estacionaria permanecía sobre la zona

19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM

Updated At

Actualizado el 19 de septiembre de 2026 - 4:56 PM

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La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas. (SNM)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste debido a la acumulación de humedad en la región.

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Los municipios que están bajo la advertencia son:

  • Trujillo Alto - hasta las 5:30 p.m.
  • Lares y Utuado – hasta las 6:00 p.m.
  • Añasco, Mayagüez, Rincón - hasta las 6:30 p.m.

Según la agencia meteorológica, se esperan inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos debido a precipitación excesiva.

“A las 2:59 p. m., el radar Doppler indicó lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos. Ya han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, señaló la agencia en el boletín.

“Se esperan acumulaciones adicionales de lluvia de una a dos pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, añadió el SNM.

La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas.

“En terrenos montañosos existen cientos de pasos a nivel bajo que resultan potencialmente peligrosos durante lluvias intensas. No intente cruzar carreteras inundadas. Busque una ruta alternativa”, enfatizó la agencia.

El SNM también emitió un boletín especial para municipios del interior occidental por la presencia de una línea de fuertes tormentas eléctricas. El boletín estará vigente hasta las 3:45 p.m.

Según la agencia, a las 3:04 p.m., el radar detectó fuertes tormentas eléctricas que permanecían estacionarias, extendiéndose desde las cercanías de Lares hasta Utuado.

El SNM alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora en la zona, así como rayos frecuentes y lluvia intensa.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTormenta eléctricaLluviaInundacionesLaresUtuado
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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