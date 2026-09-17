Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de septiembre de 2026
88°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sequía extrema en Puerto Rico: ¿qué municipios siguen afectados?

El Monitor de Sequía de Estados Unidos publicó este jueves su informe más reciente

17 de septiembre de 2026 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El territorio que no presenta condiciones de sequía aumentó a 26.18%; la semana anterior era el 20.36%. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Las lluvias que se han registrado sobre Puerto Rico en los pasados días, en parte asociadas al paso de ondas tropicales, causaron una leve mejoría en la extensión de la sequía, según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Los datos publicados este jueves establecen que el 37.14% del territorio se encuentra bajo sequía extrema (D3), una reducción de unos dos puntos porcentuales al compararlo con el 39.49% que estaba bajo esta clasificación la semana anterior.

Las condiciones de sequía extrema se registran, principalmente, en un corredor que va por el suroeste, desde Cabo Rojo, por la costa sur hasta la zona de Salinas y partes de Cayey y Aibonito. Una segunda zona se extiende por la esquina noreste de Puerto Rico, en una curva que va desde San Juan hacia la costa de Loíza y se mueve hacia la zona sur-central y este, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

Asimismo, el territorio que no presenta condiciones de sequía aumentó a 26.18%; la semana anterior era el 20.36%.

Informe del 17 de septiembre del Monitor de Sequía de Estados Unidos
Informe del 17 de septiembre del Monitor de Sequía de Estados Unidos (Captura)

En términos generales, la extensión total del territorio bajo alguna categoría de sequedad o sequía disminuyó de 79.64% al 73.82%.

Al mirar las clasificaciones específicas, las condiciones atípicamente secas (D0) bajaron de 10.54% a 5.80%. También se redujo la sequía moderada (D1) de 11.32% a 10.84%.

Por el contrario, la sequía severa (D2) aumentó de 18.29% a 20.05%.

“En Puerto Rico, algunas zonas experimentaron fuertes lluvias la semana pasada, lo que alivió la sequía. Se necesitarán más precipitaciones para paliar la sequía extrema en el noreste y en la costa central y sur”, detalló el informe de la dependencia federal.

La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. El Monitor de Sequía de Estados Unidos muestras los sectores que se encuentran bajo condiciones atípicamente secas (amarillo), sequía moderada (anaranjado claro), sequía severa (anaranjado), entre otras clasificaciones.En ese mismo embalse, un pez muerto.
1 / 26 | En fotos: así ha cambiado el mapa de la sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA

La población que se encuentra en áreas de sequía ronda los 2.9 millones de personas, de acuerdo con el Monitor.

Bajo la categoría de sequía extrema (D3) pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.

En las zonas bajo sequía severa (D2), el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras que bajo sequía moderada (D1) pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Tags
SequíaSequía en Puerto RicoTiempo en Puerto RicoLluviasBreaking NewsPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 17 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: