Sequía extrema en Puerto Rico: ¿qué municipios siguen afectados?

Las lluvias que se han registrado sobre Puerto Rico en los pasados días, en parte asociadas al paso de ondas tropicales, causaron una leve mejoría en la extensión de la sequía, según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Los datos publicados este jueves establecen que el 37.14% del territorio se encuentra bajo sequía extrema (D3), una reducción de unos dos puntos porcentuales al compararlo con el 39.49% que estaba bajo esta clasificación la semana anterior.

Las condiciones de sequía extrema se registran, principalmente, en un corredor que va por el suroeste, desde Cabo Rojo, por la costa sur hasta la zona de Salinas y partes de Cayey y Aibonito. Una segunda zona se extiende por la esquina noreste de Puerto Rico, en una curva que va desde San Juan hacia la costa de Loíza y se mueve hacia la zona sur-central y este, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

PUBLICIDAD

Asimismo, el territorio que no presenta condiciones de sequía aumentó a 26.18%; la semana anterior era el 20.36%.

Informe del 17 de septiembre del Monitor de Sequía de Estados Unidos (Captura)

En términos generales, la extensión total del territorio bajo alguna categoría de sequedad o sequía disminuyó de 79.64% al 73.82%.

Al mirar las clasificaciones específicas, las condiciones atípicamente secas (D0) bajaron de 10.54% a 5.80%. También se redujo la sequía moderada (D1) de 11.32% a 10.84%.

Por el contrario, la sequía severa (D2) aumentó de 18.29% a 20.05%.

“En Puerto Rico, algunas zonas experimentaron fuertes lluvias la semana pasada, lo que alivió la sequía. Se necesitarán más precipitaciones para paliar la sequía extrema en el noreste y en la costa central y sur”, detalló el informe de la dependencia federal.

1 / 26 | En fotos: así ha cambiado el mapa de la sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA 1 / 26 En fotos: así ha cambiado el mapa de la sequía en Puerto Rico La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. NDMC/NOAA/USDA/NASA Compartir

La población que se encuentra en áreas de sequía ronda los 2.9 millones de personas, de acuerdo con el Monitor.

Bajo la categoría de sequía extrema (D3) pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.