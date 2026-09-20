Demanda afirma que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google llegaron a un acuerdo ilegal para frenar la Inteligencia Artificial

Una nueva demanda sostiene que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google llegaron a un acuerdo ilegal para ralentizar el ritmo de su desarrollo respectivo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

La demanda, presentada el viernes ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, alega que las principales empresas de inteligencia artificial infringieron las leyes de competencia al acordar coordinar sus esfuerzos para ralentizar el desarrollo, y que ello reduciría el valor que los consumidores obtienen de sus suscripciones de pago a servicios de inteligencia artificial.

Según la demanda, la coordinación tuvo lugar en gran medida el 12 de septiembre, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un artículo en el que instaba a todo el sector a cooperar para frenar los avances y reforzar las medidas de seguridad. Ese mismo día, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director general de SpaceXAI, Elon Musk; y el cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, respondieron públicamente a las propuestas de Amodei y se mostraron de acuerdo con ellas.

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Sin embargo, la demanda también alega que la coordinación comenzó a tomar forma meses antes. Señala una declaración de julio de 2026 firmada por altos cargos de varios de los principales laboratorios de IA, en la que se reconocía la “intensa presión competitiva para no ralentizar unilateralmente” el desarrollo. Dicha declaración instaba al Gobierno a apoyar una iniciativa global para frenar el desarrollo automatizado de la IA.

Los demandantes sostienen que es evidente que un acuerdo entre los principales rivales en el ámbito de la IA para que su progreso «sea más lento de lo que la competencia permitiría de otro modo» tiene un efecto anticompetitivo sobre los consumidores.

"Esto está pasando hoy": Inteligencia Artificial para los negocios en Puerto Rico Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe ofreció una visión global del desarrollo de la IA y su proyección en la Isla.

Un grupo de abogados que representan a cuatro demandantes identificados, suscriptores de pago de ChatGPT, Claude, Grok o Gemini, presentaron la demanda en nombre de una propuesta de demanda colectiva a nivel nacional en la que se incluiría a otros suscriptores de pago de dichos servicios.

Los demandantes no se oponen a que las empresas decidan, de forma individual, ralentizar su propio avance en aras de la seguridad. En cambio, alegan en la demanda que las leyes antimonopolio les prohíben tomar el “atajo” de acordar “sustituir la restricción colectiva por la responsabilidad individual”. Un mercado competitivo permite la responsabilidad y el progreso genuino, sostiene la demanda.

“La IA se escapará rápidamente al control humano y podría matarnos a todos si permitimos que la seguridad y los protocolos de la IA... estén controlados por acuerdos privados y egoístas entre las empresas tecnológicas ‘con fines de lucro’ más poderosas del mundo”, señaló Nick Rowley, el abogado principal de los demandantes.

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Los representantes de Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no han respondido a una solicitud de comentarios enviada el sábado.

En su ensayo inicial, en el que proponía la desaceleración, Amodei reconoció la posibilidad de que surgieran problemas relacionados con la legislación antimonopolio y escribió que sería útil que el Gobierno de Estados Unidos mediara “o, al menos, facilitara” estas conversaciones entre los laboratorios. El Gobierno no tendrá que intervenir, escribió, pero sí tendrá que «conceder una exención limitada para determinados tipos de conversaciones sobre seguridad».

En respuesta, Altman señaló en las redes sociales que OpenAI acoge con agrado la idea de un “marco federal que establezca requisitos de seguridad coherentes”, pero añadió: “No creemos que tengamos que esperar a una exención antimonopolio o a una legislación para empezar a trabajar en generar esa confianza”.

Aunque los recientes debates sobre el ritmo del desarrollo se han visto impulsados por la creciente preocupación de que la IA eluda el control humano, varios líderes del ámbito de la IA llevan mucho tiempo hablando de desarrollar un conjunto común de normas o, en su defecto, de coordinarse para garantizar que los esfuerzos en materia de seguridad sigan siendo prioritarios.

1 / 17 | Impresionante: China exhibe sus avances en inteligencia artificial y robótica en Shanghái. La cabeza de un robot de apariencia realista observa a un visitante durante el World AI Conference. - Ng Han Guan 1 / 17 Impresionante: China exhibe sus avances en inteligencia artificial y robótica en Shanghái La cabeza de un robot de apariencia realista observa a un visitante durante el World AI Conference. Ng Han Guan Compartir

Los demandantes sostienen que no se oponen a que las empresas de inteligencia artificial soliciten al Congreso, a la Casa Blanca o a cualquier otra agencia que elabore una normativa sobre la inteligencia artificial, ni se oponen a que dichas empresas soliciten una exención de la legislación antimonopolio.

Sin embargo, lograr ese tipo de colaboración con el Gobierno federal podría resultar una tarea ardua.

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El presidente estadounidense Donald Trump rechazó los llamamientos a regular las redes sociales. Ha afirmado que cualquier intento de limitar la tecnología forma parte de una “conspiración”. Cuestionó por qué los líderes del sector pedirían una regulación que, según él, “si se aplica con firmeza, los llevará al olvido y a la quiebra”. Trump dijo el sábado en las redes sociales que está formando un grupo de trabajo sobre IA y que nombrará a un “zar de la IA”, pero dio pocos detalles.

El Gobierno de Trump ha manifestado su deseo de que los laboratorios estadounidenses especializados en inteligencia artificial superen y se impongan a la competencia china. Mientras que varios líderes y candidatos demócratas han pedido que se adopten medidas de amplio alcance en materia de regulación de la inteligencia artificial, los republicanos han reflejado en gran medida la postura de Trump.