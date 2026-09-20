Se forma la tormenta tropical Fay al norte del océano Atlántico

Miami - Una nueva tormenta tropical se ha formado en el norte del océano Atlántico, pero no parece representar una amenaza para tierra.

La tormenta tropical Fay, que se formó temprano el domingo, se ubicaba unas 450 millas (730 kilómetros) al suroeste de las Azores. No hay alertas ni avisos costeros en vigor, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 45 mph (75 km/h) a las 5:00 a.m. Se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Se desplazaba hacia el norte-noreste a 5 mph (7 km/h).

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unas 800 millas (1,287 kilómetros) de la costa del Portugal continental.

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