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Se forma la tormenta tropical Fay al norte del océano Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes indicó que, al momento, no representa una amenaza para tierra

20 de septiembre de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trayectoria pronosticada para la tormenta tropical Fay, de acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes de las 5:00 a.m. del domingo. (NHC/NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Una nueva tormenta tropical se ha formado en el norte del océano Atlántico, pero no parece representar una amenaza para tierra.

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La tormenta tropical Fay, que se formó temprano el domingo, se ubicaba unas 450 millas (730 kilómetros) al suroeste de las Azores. No hay alertas ni avisos costeros en vigor, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 45 mph (75 km/h) a las 5:00 a.m. Se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Se desplazaba hacia el norte-noreste a 5 mph (7 km/h).

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unas 800 millas (1,287 kilómetros) de la costa del Portugal continental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Tormenta tropicalCentro Nacional de HuracanesTemporada de huracanesOcéano AtlánticoBreaking News
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