Trump dice que Estados Unidos cerró acuerdo para el control permanente de la seguridad de Groenlandia

1 / 8 A un año de su asesinato: así rindieron homenaje a Charlie Kirk en la convención republicana

Notas adhesivas colocadas detrás de un homenaje a Charlie Kirk en el "Creator's Deck", zona reservada a los medios de comunicación, durante la convención republicana celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas.

Tony Gutierrez