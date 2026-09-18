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Trump dice que Estados Unidos cerró acuerdo para el control permanente de la seguridad de Groenlandia

“Este acuerdo es de vida indefinida”, aseguró el presidente estadounidense

18 de septiembre de 2026 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente estadounidense alertó que "otros medios van después". (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares.

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Trump afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU., y agregó que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Notas adhesivas colocadas detrás de un homenaje a Charlie Kirk en el "Creator's Deck", zona reservada a los medios de comunicación, durante la convención republicana celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, se pone en pie mientras el presidente Donald Trump pronuncia un discurso.Varias personas sostienen carteles en la convención republicana, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Dallas.
1 / 8 | A un año de su asesinato: así rindieron homenaje a Charlie Kirk en la convención republicana. Notas adhesivas colocadas detrás de un homenaje a Charlie Kirk en el "Creator's Deck", zona reservada a los medios de comunicación, durante la convención republicana celebrada el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. - Tony Gutierrez

Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional y el 20 de enero, día de su investidura, afirmó que Washington necesitaba hacerse con la isla para garantizar la seguridad internacional. En marzo llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza militar para lograrlo.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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