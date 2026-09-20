Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de septiembre de 2026
88°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre se dispara en una pierna mientras daba mantenimiento a su arma de fuego

La Policía informó que investigan el caso como un “incidente desgraciado” en Humacao

20 de septiembre de 2026 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se harán cargo del caso. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala en un caso que la Policía clasificó como “incidente desgraciado” en Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:44 de la mañana de ayer, sábado, en la urbanización Villa Universitaria.

Según información preliminar, el herido, quien posee licencia de armas, “le daba mantenimiento a una de sus armas de fuego”, pero “la manipuló de tal forma que ocasionó una descarga crítica y se hirió”.

“Este fue transportado a un centro hospitalario del área, donde fue evaluado por el médico de turno, confirmando una herida con entrada y salida en la pantorrilla izquierda”, apuntó el informe policiaco.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se harán cargo del caso.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHeridos de balaHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 20 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: