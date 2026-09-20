Hombre se dispara en una pierna mientras daba mantenimiento a su arma de fuego

Un hombre resultó herido de bala en un caso que la Policía clasificó como “incidente desgraciado” en Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:44 de la mañana de ayer, sábado, en la urbanización Villa Universitaria.

Según información preliminar, el herido, quien posee licencia de armas, “le daba mantenimiento a una de sus armas de fuego”, pero “la manipuló de tal forma que ocasionó una descarga crítica y se hirió”.

“Este fue transportado a un centro hospitalario del área, donde fue evaluado por el médico de turno, confirmando una herida con entrada y salida en la pantorrilla izquierda”, apuntó el informe policiaco.