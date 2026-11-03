Jenniffer González firma ley de reforma judicial

La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley este martes el polémico proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que enmienda el funcionamiento administrativo del sistema judicial.

Mediante un escueto comunicado de prensa enviado por La Fortaleza, La Fortaleza hizo constar que la mandataria impartió su firma al Proyecto del Senado 1096.

“La medida establece la Ley del Poder Judicial de Puerto Rico, que deroga la Ley Número 201-2003, conocida como la Ley de Judicatura del Estado Libre Asociado, además de enmendar otras leyes”, lee el parte de prensa, que anuncia la firma de cuatro proyectos, entre ellos, el de Rivera Schatz.

La gobernadora tenía hasta mañana, miércoles, para actuar sobre el proyecto de ley.

El Proyecto del Senado (PS) 1096 , entre otras cosas, cambia la forma en que se administra el Poder Judicial, y modifica la manera en que se nombran los jueces administradores y elimina el cargo de jueces municipales, que pasarían a ser jueces superiores.

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La nueva ley también delegaría en el pleno del Tribunal Supremo –no en la figura de la jueza presidenta– la designación de jueces regionales, entre otros puestos.