Giro electoral en Guam: republicanos desplazan a los demócratas y conquistan la gobernación

Guam, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, registró un giro político en sus elecciones del 3 de noviembre, luego que el Partido Republicano lograra imponerse con su fórmula encabezada por Vicente “Tony” Ada y Edward John “E.J.” Calvo, lo que representa el fin de ocho años de administración demócrata.

Por su parte, Ada se presentó como candidato a gobernador de Guam, mientras que Calvo aspiró al cargo de vicegobernador, según los documentos oficiales.

De acuerdo con el conteo preliminar de la Comisión Electoral de Guam (GEC, por sus siglas en inglés) disponible en su plataforma digital, Ada y Calvo obtuvieron 15,945 votos, equivalentes al 51.45%, frente a los 14,925 votos (48.15%) de Therese Terlaje, candidata a gobernadora, y Sabina Perez, candidata a vicegobernadora, respectivamente. La diferencia fue de 1,020 votos, con los 59 precintos contabilizados.

El resultado representa un cambio político en la dirección del gobierno insular, que actualmente está bajo administración demócrata de la gobernadora Lou Leon Guerrero, quien no podía aspirar a otro término por razón de los límites de mandato.

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La participación electoral en Guam alcanzó el 53.11%, según las estadísticas del proceso electoral. De un total de 59,146 electores inscritos, unos 31,414 acudieron a las urnas y emitieron su voto. De estos, nueve depositaron papeletas en blanco.

La contienda estuvo cerrada durante buena parte de la noche electoral. De hecho, cuando se habían contabilizado apenas 21 de los 59 precintos, la fórmula demócrata llevaba una ventaja de apenas 80 votos. Sin embargo, el avance del escrutinio favoreció posteriormente a los republicanos, que terminaron tomando la delantera.

Según medios estadounidenses, Terlaje reconoció el resultado y comunicó que había llamado a Ada para conceder la contienda.

Demócrata derrota al delegado republicano en el Congreso

En otra de las principales sorpresas electorales, la demócrata Alicia Limtiaco derrotó al delegado republicano James Moylan, quien buscaba un tercer término como representante de Guam ante la Cámara de Representantes federal. En resumen, Limtiaco obtuvo 15,645 votos (50%), frente a los 14,983 votos (48.84%) de Moylan, para una ventaja de 662 votos.

Limtiaco fue secretaria de Justicia de Guam y también se desempeñó como fiscal federal para los distritos de Guam y las Islas Marianas del Norte.

El cargo de delegado de Guam ante el Congreso estadounidense es comparable al del comisionado residente de Puerto Rico: permite participar en los trabajos legislativos y votar en comités, pero no emitir un voto final en el pleno de la Cámara de Representantes.

“Guam, que siempre ha sido considerado un territorio fuertemente demócrata, acaba de recibir una proyección preliminar de victoria republicana para el principal cargo electivo, la gobernación. ¡Felicitaciones a Tony Ada!”, expresó Trump en una publicación en su red social Truth Social.