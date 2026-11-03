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Gobierno de Trump supervisa comicios por primera vez con 1,000 observadores en 50 estados

Según un comunicado oficial, una de las misiones del Departamentos de Justicia federal es “garantizar la integridad electoral”

3 de noviembre de 2026 - 6:00 PM

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Personas asisten a un centro de votación durante las elecciones de medio mandato este martes, en Queens, Nueva York. (OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó 1,000 observadores en los 50 estados del país para supervisar la votación en los comicios de medio mandato de este martes, en lo que describió como “el mayor operativo de observación electoral de su historia”.

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“Me enorgullece mucho que estemos desplegando el mayor esfuerzo de supervisión en la historia del Departamento de Justicia, y que estemos promoviendo la transparencia en los procesos electorales de manera firme y no discriminatoria”, indicó la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet K. Dhillon.

Según un comunicado oficial, una de las misiones del DOJ es “garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto”, aunque la potestad para organizar las elecciones la tienen los estados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agitado estos últimos días el fantasma del fraude electoral en estos comicios, en los que los sondeos dan al Partido Demócrata posibilidades de arrebatar la mayoría republicana del Congreso.

Ciudadanos acuden a los centros de votación para participar en las elecciones de medio término en Estados Unidos.Los estadounidenses ejercen su derecho al voto en una jornada que definirá la composición del Congreso.La funcionaria electoral Cindy Reisz, a la izquierda, ayuda a una persona a emitir su voto en la Escuela Secundaria Bellevue, en Nashville, Tennessee.
1 / 41 | 📷 Entre filas y papeletas: los electores votan en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ciudadanos acuden a los centros de votación para participar en las elecciones de medio término en Estados Unidos. - ARI SAPERSTEIN

La Administración de Trump ha puesto la mira estos últimos días al estado de California, bastión demócrata, y ha intentado impedir que se contabilicen 20,000 papeletas inscritas para votar a las que considera posibles no ciudadanos estadounidenses.

El Tribunal Supremo rechazó el lunes, sin explicar los motivos, una petición de emergencia presentada por la Administración para bloquear el conteo, y previamente tribunales inferiores denegaron también la solicitud en virtud de la cláusula de la Constitución que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio.Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de $715. 2 millones procedente de la empresa de almacenamiento Storage Express, la cual vendió en 2022.-April McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con $199.1 millones.
1 / 11 | De $200 a $700 millones: las fortunas de los 10 miembros más ricos del Capitolio federal. Seis republicanos y cuatro demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y no volverán al Capitolio. - teresa.canino@gfrmedia.com

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió la víspera contra posibles injerencias en el proceso electoral del estado y anunció que quienes interfieran serían procesados por delitos graves conforme a la legislación estatal.

Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados ​​por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”, dijo Newsom en un video en sus redes sociales.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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