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“Él pelea hasta con su sombra”: Jenniffer González arremete contra Rivera Schatz

La gobernadora catalogó al presidente senatorial de “tóxico”

3 de noviembre de 2026 - 6:04 PM

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Las expresiones de la primera ejecutiva se realizaron en reacción a que el líder senatorial dijera que los recaudos récord que reportó el comité de campaña de González, durante el pasado trimestre, podían representar un “fondo de retiro de la gobernadora”. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González arremetió este martes contra el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a quien se refirió como una persona “tóxica”, que “se molesta por todo” y hasta “quiere” su puesto.

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Las expresiones de la primera ejecutiva se realizaron en reacción a que el líder senatorial dijera que los recaudos récord que reportó el comité de campaña de González, durante el pasado trimestre, podían representar un “fondo de retiro de la gobernadora”.

“Hay personas que son tóxicas, que todo es una molestia, todo es una pelea. Hay gente que vive así. Yo no vivo peleando nada, yo vivo trabajando y hay gente que el éxito de otros le molesta”, indicó la primera ejecutiva, a preguntas de la prensa.

“Estoy acostumbrada a lograr todas las metas que me propongo y eso es lo que voy a seguir haciendo, aunque él me critique todos los días, aunque él hable mal de mí todos los días, aunque me ponga el pie todos los días, aunque desee mi puesto todos los días y aunque pelee con él mismo todos los días”, subrayó González horas antes de que estampara su firma en el Proyecto del Senado 1096, de la autoría de Rivera Schatz, para crear una reforma judicial.

En un encuentro con medios de comunicación tras un homenaje legislativo al miembro del Salón de la Fama del Béisbol Carlos Beltrán, Rivera Schatz también dijo que su fiscalización a la gestión del Ejecutivo no estaba motivada por aspiraciones políticas.

“Puede decir lo que quiera, yo no tengo ningún problema, y yo le agradezco a ella que promocione mi candidatura. No es momento de candidaturas, pero si ella quiere dirigirme la campaña, pues que me lo diga”, expresó, entonces, el presidente senatorial.

Rivera Schatz también criticó, este martes, que el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, dijera que la convención de la colectividad -anunciada para principios de diciembre- sería “tipo ‘parranda’”. Aseguró que, más allá, les “corresponde ofrecer buen gobierno primero” y que las parrandas serían para después.

Ante eso, la gobernadora respondió: “Él pelea hasta con su sombra. Así que, hay gente que es así y yo le deseo que Dios lo ayude. Así que los que creemos en la Navidad y nos disfrutamos las parrandas y nos disfrutamos de todas las cosas, pues no tenemos ese problema. ¿Que hay que mejorar? Claro, yo tengo muchas cosas que mejorar y lo voy a seguir haciendo”.

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Jenniffer GonzálezThomas Rivera SchatzSenadoLa FortalezaPNP
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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