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Atropellan a una mujer que trataba de cruzar una vía en Bayamón

Fue hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras y se desconoce su condición

4 de noviembre de 2026 - 6:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue atropellada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles, en Bayamón.

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El incidente fue reportado a eso de las 4:04 a.m., en el kilómetro 12.5 de la PR-2.

Según la información preliminar, la mujer intentaba cruzar la vía de rodaje cuando fue impactada por un vehículo Toyota Echo de 2005.

“La perjudicada recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras”, indica el informe policíaco. “Al momento, se desconoce su condición de salud”.

Tras el incidente, el conductor permaneció en la escena, donde se le realizó la prueba de alcohol en el organismo, arrojando un resultado de 0.00%.

El caso es investigado por la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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