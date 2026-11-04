Atropellan a una mujer que trataba de cruzar una vía en Bayamón

Una mujer fue atropellada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles, en Bayamón.

El incidente fue reportado a eso de las 4:04 a.m., en el kilómetro 12.5 de la PR-2.

Según la información preliminar, la mujer intentaba cruzar la vía de rodaje cuando fue impactada por un vehículo Toyota Echo de 2005.

“La perjudicada recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras”, indica el informe policíaco. “Al momento, se desconoce su condición de salud”.

Tras el incidente, el conductor permaneció en la escena, donde se le realizó la prueba de alcohol en el organismo, arrojando un resultado de 0.00%.